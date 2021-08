La réaction de dépistage de Batman Test arrive, mais peut-on lui faire confiance?

Table Console extensible Camelia - Couleurs - Épicéa nature, Nombre d'extensions - 3 Rallonges

Fabriqués 100% en Italie On peut dire que ce modèle de console extensible brille par son design. Son esthétique particulièrement soigné lui permet de s'intégrer facilement dans bon nombre de décorations sans faire de fausses notes. Jolie et élégante elle permet une fois ouverte de recevoir jusqu'à 14 convives. Attention tout de même à recevoir 14 personnes de gabarit standard, sinon pour plus de confort mieux vaut prévoir 12 personnes. Console extensible Camelia Petite , élégante mais incroyablement solide. Extrêmement spécial grâce à la partie inférieure peinte en pantographe, qui abrite deux grandes étagères qui peuvent être utilisées comme supports. Lorsque la table console est ouvert, le support central est décentralisé. Extensible jusqu'à deux mètres ou trois mettre, la console peut être bien exploité à plusieurs reprises et dans n'importe quel environnement. Camelia est essentiellement composée de deux parties: coque en métal peint anthracite qui donne de la stabilité à la console. Deux grandes tablettes sont également utilisées comme points d'appui. Spacieux et robuste, le dessus doit être soutenu par deux systèmes de soutien qui seront insérés aux extrémités en utilisant des mécanismes de verrouillage spéciaux La console est adaptée pour l'extérieur et l'intérieur. Munie de 3 rallonges ou 5 et d'un pied central. Des rails en aluminium se déploient tout simplement en tirant de part et d'autre de chaque côté de la console. Il ne vous reste plus qu'à y poser les rallonges et le pied central pour encore plus de stabilité. Cette console extensible au style moderne possède 4 pieds le dessus de la console et des rallonges sont en bois. Qu'il est simple et aisé de transformer cette console design en table familiale ! Et pour la nettoyer, un coup de chiffon humide suffit ! Vous pouvez accueillir confortablement jusqu'à 10 personnes avec trois rallonges ou jusqu'à 14 invités en utilisant les 5 extensions fournies. Extensible progressivement. Fabriqués 100% en Italie. Guides en aluminium, structure solide et stable. Il est possible qu'un léger écart se produise entre la couleur du sommet et celle des rallonges, du fait que le sommet est toujours exposé au soleil, alors que les rallonges sont généralement utilisées moins fréquemment. Il est possible qu'une légère différence se produise même au contact de la lumière pendant le séjour dans notre entrepôt. FAIT POUR DURER... MEUBLERDESIGN recherche de produit haute qualité et l'amélioration continuelle du meuble. Les tables intelligentes MEUBLERDESIGN allient design et technique pour apporter le gain de place dans votre intérieur. DIMENSIONS Table avec 5 rallonges extensible jusqu'à 300 cm L.90 x P.40 x H.77 Table avec 3 rallonges extensible jusqu'à 196 cm L.90 x P.40 x H.77