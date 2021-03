Utilisez votre tablette comme moniteur: c’est gratuit

Une tablette peut être utilisée comme moniteur pour un PC avec peu d’effort. Nous vous indiquerons quel logiciel gratuit vous pouvez utiliser pour cela.

Dans de nombreux bureaux, deux moniteurs par poste de travail sont désormais standard, car plusieurs programmes sont souvent utilisés en même temps. Cependant, ceux qui travaillent à domicile n’ont souvent pas ce luxe et un nouveau moniteur coûte au moins entre 100 et 200 euros. De plus, des câbles ou des adaptateurs peuvent être nécessaires pour les connecter à l’ordinateur portable ou à l’ordinateur de bureau.

Une tablette, par exemple, peut vous aider. Presque toutes les tablettes disponibles dans le commerce peuvent être converties en moniteur externe à l’aide d’un logiciel gratuit. Dans ce qui suit, vous découvrirez comment procéder.

Connectez la tablette sans fil en tant que moniteur via WLAN

La plupart des solutions qui permettent aux tablettes d’être utilisées comme moniteurs externes pour un PC ou un Mac fonctionnent sans fil. Cependant, la condition préalable est que les deux appareils doivent se trouver sur le même réseau WLAN.

Tablette comme moniteur externe pour les PC Windows

Avec Spacedesk, les utilisateurs de Windows bénéficient d’un programme extrêmement puissant pour connecter des tablettes en tant que moniteurs externes à leur PC – et c’est totalement gratuit. Le logiciel peut être téléchargé gratuitement sur le site Web du développeur. Lors de l’installation du programme, vous devez vous assurer que vous accordez à Spacedesk une exception pour les paramètres du pare-feu Windows.

Vous avez alors besoin de l’application Spacedesk sur votre tablette. Ils sont soit disponibles sur le site, soit dans les app stores des différents prestataires:

Dès que le programme est installé sur les deux appareils, vous démarrez d’abord Spacedesk sur le PC. Une petite fenêtre s’ouvre dans laquelle une adresse IP est affichée. C’est l’adresse IP du PC qui sert ici de serveur pour Spacedesk.

Voici à quoi ressemble la fenêtre du serveur Spacedesk sur le PC.

Ensuite, vous ouvrez l’application Spacedesk sur votre tablette. L’ordinateur et son adresse IP doivent également y être affichés. Dans ce cas, il vous suffit de cliquer sur le lien et la tablette est connectée en tant que moniteur externe. Si le PC ne s’affiche pas dans l’application, vous pouvez également saisir manuellement l’adresse IP affichée sur l’ordinateur.

Le PC et l’IP s’affichent directement sur la tablette.

Gérer le moniteur Spacedesk externe

Avant même de connecter la tablette au PC, vous pouvez définir divers paramètres dans l’application Spacedesk. Le menu à trois points en haut à droite vous amène à « Paramètres », par exemple, où vous pouvez, par exemple, spécifier la fréquence de rafraîchissement et la profondeur de couleur avec lesquelles la tablette doit afficher le contenu du PC.

Une fois la tablette connectée en tant que moniteur externe, vous pouvez configurer et gérer le nouveau moniteur externe comme d’habitude via les paramètres d’affichage de Windows. Cliquez simplement sur l’icône d’engrenage dans le menu Démarrer, puis sélectionnez « Système> affichage«

Avec Spacedesk, plusieurs tablettes, smartphones et théoriquement même des téléviseurs intelligents compatibles Android peuvent être connectés au PC en tant que moniteurs externes. La procédure est la même à chaque fois. Lors d'un test, nous avons pu utiliser quatre appareils en parallèle comme moniteurs externes sans aucun problème.

Utilisez l’iPad comme moniteur externe pour un Mac

Les propriétaires de Mac doivent recourir à une autre solution appelée Sidecar. Bien qu’il ne soit pas aussi flexible à utiliser que Spacedesk, par exemple, il présente l’avantage que le logiciel requis est déjà disponible dans macOS. Sidecar ne fonctionne qu’en combinaison avec un iPad (même un iPhone ne fonctionne pas) et un seul appareil peut être connecté en tant que moniteur externe.

Son utilisation est très simple: recherchez simplement « Sidecar » à l’aide de la recherche embarquée du Mac et ouvrez l’application affichée. L’iPad doit également être affiché directement là-bas – à condition qu’il soit dans le même WLAN et exploité avec le même compte Apple. Avec un clic sur « Connecter », l’iPad peut désormais être utilisé comme moniteur externe pour le Mac en un rien de temps.

Avec Sidecar, l’iPad devient un moniteur externe pour un Mac.

