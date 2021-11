Placebo surprend avec la nouvelle chanson hypnotique « Surrounded By Spies »

2021 a été l’année où le groupe de rock alternatif Placebo est enfin revenu de sa longue pause créative, préparant ses fans à l’arrivée imminente d’un nouvel album studio à travers le single « Beautiful James ».

Parce que cinq ans d’attente ont largement suffi, Brian Molko, chanteur du groupe, nous présente un single hypnotique intitulé « Surrounded By Spies », qui s’est inspiré du moment où il a réussi à se rendre compte que ses voisins l’épiaient » au nom de groupes aux agendas infâmes. »

Molko note qu’il a commencé à réfléchir aux innombrables façons dont la vie privée a été volée après l’introduction de « caméras de vidéosurveillance mondiales qui utilisent désormais des technologies de reconnaissance faciale racistes ». Depuis l’essor d’internet et des téléphones portables, qui selon l’interprète de « Cendrier Coeur » assure avoir transformé n’importe lequel de leurs utilisateurs en « paparazzi ».

Brian Molko affirme également qu’une grande partie de la société a transmis vos informations personnelles à des sociétés multinationales qui tentent de nous exploiter. Les paroles de la chanson, selon le chanteur, ont été écrites avec une technique de découpage précédemment employée par l’écrivain William S. Burroughs et le chanteur David Bowie.

«C’est une histoire vraie racontée à travers le prisme de la paranoïa, de l’aversion totale pour les valeurs de la société moderne et de la construction du capitalisme pour la survie. Le narrateur est au bout de ses liens, désespéré et effrayé, complètement contre le nouveau progrès et le dieu de l’argent, a noté Molko.

Placebo a programmé la sortie de « Never Let Me Go », le nom de leur huitième album studio, pour le 25 mars 2022, étant leur première sortie depuis l’arrivée de « Loud Like Love » en 2013. Le groupe lui a également programmé un série de concerts en Europe et aux États-Unis.