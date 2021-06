The Crown : quelle est la vraie relation entre Claire Foy et Matt Smith ?

Il existe peu de séries Netflix qui suscitent la controverse parmi les utilisateurs et, La Couronne, est l’un d’eux. Les quatre saisons, déjà disponibles sur la plateforme, ont été vivement critiquées par ceux qui soutiennent la monarchie britannique, mais fortement applaudies par ceux qui ne se sentent pas très proches des Windsors. De même, les membres de la famille royale étaient chargés de nier tous les faits que Peter Morgan a capturés sur le petit écran.

Cependant, il y a un détail que ni les fans de La Couronne Isabel II et sa famille ne pouvaient pas non plus l’éviter : malgré les critiques, le casting de la série est plus uni que tout autre. En fait, il y a deux des acteurs qui faisaient partie de la série qui, malgré le fait qu’à ce jour ils ne sont plus comme les protagonistes, ils sont toujours de grands amis et partagent divers moments ensemble.







Ce n’est ni plus ni moins que Claire Foy et Matt Smith. Au cours des deux premières saisons, les acteurs ont joué respectivement la reine Elizabeth et le prince Philip, duc d’Édimbourg et, semble-t-il, leur relation dans la série monarchie a traversé l’écran. En fait, tel est le lien qu’ils ont que, plus d’une fois, les médias en sont venus à imaginer une cour entre les acteurs qu’ils ont eux-mêmes rapidement démentie.

Claire Foy et Matt Smith étaient les stars de The Crown. Photo : (IMDB)



Est-ce que de nombreux paprazzi ont capturé Foy et Smith marchant main dans la main dans Londres et profitant de différents dîners seuls ou avec des amis communs. Et, lorsque les photos des deux ont été divulguées, cela a coïncidé avec le moment de la séparation entre Matt et son désormais ex-partenaire, Lily James. Bien que, tout comme Claire a réconforté son amie quand ils ont rompu, il l’a fait quand, en février 2018, elle a annoncé son divorce avec Stephen Campbell.

« Matt et Claire ont formé une amitié très étroite et solidaire, passant beaucoup de temps ensemble au cours des dernières semaines», a assuré dimanche une source proche des acteurs au Mail. En fait, Foy a assuré que «Matt est un ami« Avec qui il agit et travaille et qui, bien sûr, ne le voit pas comme le prince Felipe. De plus, Smith a été l’une des premières à défendre sa costar lorsqu’elle a dénoncé l’écart salarial qu’il a subi en La Couronne.

A tel point que désormais, même si leurs carrières ont pris des chemins différents, ils sont toujours très proches l’un de l’autre. Pour le moment, aucun projet qu’ils ont pensé ensemble n’a encore été dévoilé, ni photographiés par des journalistes, mais quand même, chaque fois qu’ils en ont l’occasion, ils se flattent.