Danny Elfman révèle comment il a écrit la chanson thème de « Batman »

Tous les fans de Batman conviendront qu’une partie de l’identité du personnage s’est construite grâce à ses adaptations, notamment dans le film sorti en 1989 sous la direction de Tim Burton avec Michael Keaton dans le rôle du chevalier de Gotham City.

L’un des éléments les plus mémorables de cette adaptation serait le thème orchestral triomphal composé par Danny Elfman, qui serait repris dans la suite de 1992 « Batman Returns » et servirait d’inspiration pour le thème d’entrée dans « Batman: The Animated Series » . qui a commencé sa diffusion la même année.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le scénariste de « Ghostbusters: Afterlife » parle de l’héritage de la saga

Même depuis les années 1960 et la flamboyante série télévisée mettant en vedette Adam West, les adaptations de Batman ont été remarquées pour leurs bandes sonores mémorables, mais ce serait le travail d’Elfman qui a doté le personnage du sérieux qui allait façonner l’avenir de la franchise jusqu’à nos jours.

Danny Elfman ne recevrait pas seulement le Grammy pour son travail sur la bande de Burton. Il a également reçu le BMI Film Music Award pour son travail, il est donc fascinant de voir comment le compositeur a conçu ce thème musical, qui fait partie intégrante de la culture geek : la salle de bain d’un avion.

Dans une récente interview menée par Elfman avec Marc Maron sur son podcast « WTF », le compositeur explique que la chanson thème de Batman lui est venue à l’esprit dans la salle de bain d’un avion alors qu’il rentrait chez lui du plateau londonien du film à Los Angeles. , quelque chose qui soulevé l’inquiétude des agents de bord.

« J’ai commencé à courir dans la salle de bain (et à fredonner des phrases) et je suis retourné à mon siège et j’ai commencé à réfléchir. Je pense. Dix minutes, retour à la salle de bain. Et encore à mon siège puis de nouveau à la salle de bain parce que je ne pouvais pas faire ça avec le gars qui était assis à côté de moi », a commenté Elfman sur la conception du thème musical.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Sandman : premier aperçu des films de la série Netflix

Malgré la grande reconnaissance reçue pour son travail, Danny Elfman a également révélé qu’il était très ennuyé par la façon dont ils utilisaient leur travail sur la bande, car les canaux audio utilisés ne permettaient pas de profiter des nuances musicales de leur composition. qu’il aurait pu utiliser de la batterie, un harmonica et un banjo et obtenir toujours les mêmes résultats.