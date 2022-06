El Galán, une série Star Plus avec Sebastián et Humberto Zurita qui joue avec le choc des générations

PAS DE SPOILERS

Le galant, la nouvelle série Star Plus avec Sebastián et Humberto Zurita est un exemple clair du choc des générations. Mais est-ce idéal pour en profiter ? Connaître le bien et le mal de cette fiction.

© Étoile PlusSebastian et Humberto Zurita à El Galan

À plus d’une occasion, il m’est arrivé que parler à quelqu’un de plus âgé que moi me choque à cause de la différence de nos pensées. Et c’est ce qu’ils disent Sébastien et Humberto Zurita dans la nouvelle série qui vient de sortir par StarPlus: Le galant, la télé a changé, il n’a pas changé. Père et fils se lancent dans cette nouvelle aventure dans laquelle ils donnent vie au même personnage en posant une question : la carrière d’un acteur s’arrête-t-elle lorsqu’il devient adulte ?

Le galantla télé a changé, il n’a pas suit la vie de Fabián Delmar, un idole de telenovela des années 80/90 qui quitte le Mexique du jour au lendemain et part en croisière pour être l’animateur. Mais, après trente ans d’absence de son pays natal, il décide d’y retourner bien qu’à sa descente d’avion, il n’y trouve pas l’accueil qu’il attendait. Le monde a changé et il a cessé d’être une star, même pour les médias, et c’est là qu’il doit se rendre compte que sa carrière n’a plus le même respect.

À tel point que Fabián fait tout pour redevenir ce qu’il était, mais il doit d’abord se mettre à jour. Sans aucun doute, c’est une histoire que les acteurs ont rarement été incités à évoquer, mais que les Zuritas ont su capter parfaitement. Disponible via Star Plus, qui vient de sortir les 12 épisodes dans leur intégralité, Le galant a un mélange de drame, de réalité, de fiction et de comédie avec un humour ironique prêt à se concentrer sur deux mondes opposés.

Fabian Delmar est joué par Humberto Zurita dans sa version la plus adulte et Sébastien Zurita dans sa version plus jeune. A cette occasion, père et fils montrent non seulement à quel point ils sont similaires, mais aussi leurs talents d’acteur. Le premier d’entre eux, Humberto, donne vie à un homme complètement désorienté qui continue de croire qu’il peut faire avancer le monde, au-delà de la collision avec une dure réalité.

D’un autre côté, Sebastián, dans la version plus jeune de Fabián Delmar, joue un homme qui fait avancer le monde. Le galant de l’époque, comme le titre l’indique, qui laisse tout le monde choqué par sa présence, mais perd soudainement tout. Dans les deux cas, à la fois avec lui faisant partie du passé et avec Humberto étant celui du présent, il est très facile de se connecter avec les sentiments du personnage puisque les deux ont réussi à se concentrer sur le même côté du personnage : son arrogance.

Cependant, la réalité est que ce qui révèle le plus Le galant c’est l’incroyable choc des générations qui existe. Surtout bien sûr, les réseaux sociaux sont ceux qui retiennent le plus l’attention dans ce cas. « Vous n’attirerez pas l’attention tant que vous ne deviendrez pas viral« , est l’une des phrases que le représentant de Fabián Delmar dit dans la série et que le protagoniste ne peut pas comprendre. Mais, comme si cela ne suffisait pas, ce type de chose est montré même dans les moindres détails.

Eh bien, l’un des exemples clairs est que le protagoniste a un très vieux téléphone portable, un de ceux qui ne se casse pas en tombant et qui a même une antenne. Ce type de détail, dans lequel vous pouvez voir comment ils mettent en scène l’histoire pour montrer la décadence de Fabián, est l’un des points en faveur de Le galant. Bien sûr, la réalité est que parfois, il semble un peu exagéré à quel point il est démodé, précisément à cause de la quantité de détails qui y ont été ajoutés.

Même si, à vrai dire, Le galant Il n’a que ce petit détail contre lui, puisque le reste est inégalé. Son scénario, son cadre et même comment ils parviennent à montrer le Mexique du point de vue actuel, mais aussi en faisant le tour de ce à quoi ressemblaient leurs telenovelas avant. La façon dont ils jouent avec la culture ancienne du pays capturant le niveau de production atteindra le point le plus excitant de plus d’un spectateur. À tel point que, pourrait-on dire, c’est une fiction qui vaut la peine d’être appréciée.

