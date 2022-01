The Batman Runtime officiellement révélé, durera près de trois heures

Le public passera beaucoup de temps à Gotham City quand Le Batman sort en salles le 4 mars. Ce sera une version plus sombre de Gotham que nous avons vue auparavant, et avec une durée d’exécution prolongée, viendra plus de suspense, plus de violence et plus de frayeurs. Présenté comme le « film Batman le plus effrayant à ce jour » par le réalisateur Matt Reeves, le temps d’exécution de Le Batman révèle que les téléspectateurs passeront beaucoup de temps à Gotham City, 2 heures et 47 minutes pour être exact.

Le film promet un ton sombre alors que Caped Crusader affronte Riddler de Paul Dano et Penguin de Colin Farrell. La durée d’exécution n’inclut pas les 8 minutes signalées dans les crédits réels, ni la présence de scènes à mi-crédit ou post-crédit, cette dernière n’étant pas encore confirmée. Les films de super-héros ont pris de plus en plus d’ampleur, ce qui a créé une demande pour des durées plus longues, et par conséquent, ils ont lentement augmenté à la fois pour faire avancer une histoire, pour le meilleur ou pour le pire, ainsi que pour donner aux fans plus de succès. pour leur argent.

Cette incroyable durée d’exécution pour un film de super-héros n’est surpassée que par Avengers : Fin de partie et La Ligue des Justiciers de Zack Snyder qui a duré respectivement 181 minutes et 242 minutes pour la même classe de film. Ces films ont été acclamés par la critique, la coupe de Zack Snyder du Ligue des Justiciers film plus que la vision re-shot de Joss Whedon. contrairement à Ligue des Justiciers, Le Batman se suffira à lui-même en dehors du DCEU, un peu comme Joker.

Bruce Wayne de Robert Pattinson fait face à une nouvelle menace dans The Batman





Batman fait face à une menace qu’il n’a pas beaucoup affrontée tout au long de son parcours au cinéma, en ce sens que Riddler de Paul Dano sait qui il est. Certes, cela s’est déjà produit dans les films, mais la réalisation de qui est vraiment le chevalier noir sera probablement abordée dans l’exécution, ainsi que d’autres facteurs. Les photos du Riddler en particulier ont soutenu qu’il est possible que le film aborde également la possible transformation du Riddler en méchant Batman Hush. Alors que ce méchant particulier est à l’origine l’ami de Bruce, le Dr Thomas Elliot, Batman : Chut amélioré l’origine du méchant en un Riddler qui sait que Bruce Wayne est Batman.

Le réalisateur Matt Reeves a promis un vrai type de film policier avec cette itération du Caped Crusader, quelque chose qui n’a pas non plus été beaucoup abordé sur grand écran. Batman est souvent appelé le plus grand détective du monde. La durée d’exécution nouvellement annoncée ainsi que le mystère entourant de nombreux personnages confirment ses affirmations d’un film policier à combustion lente, ainsi que l’exploration de nouvelles facettes du personnage, de ses traditions et de la mythologie qui les entoure tous.

Préparez-vous à faire une visite de près de trois heures de Gotham lorsque Le Batman sort en salles le 4 mars. Le Batman met en vedette Robert Pattinson en tant que héros titulaire, Paul Dano en tant que Riddler d’Edward Nygma, Colin Farrell en tant que Pingouin, Andy Serkis en tant qu’Alfred, Jeffry Wright en tant que James Gordon et Zoe Kravitz en tant que Selina Kyle. Cette nouvelle nous vient de Variety.





