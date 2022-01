« Hogwarts Legacy », le jeu vidéo RPG Harry Potter, sera mis en vente en 2022

Bonne nouvelle pour les fans de Harry Potter. Le jeu RPG tant désiré »L’héritage de Poudlard », se déroulant dans l’école de sorcellerie dans laquelle Harry et ses amis ont fait leur voyage, arrivera en 2022. Annoncé depuis 2020 et retardé à plus d’une occasion, Logiciel d’avalanche a confirmé que le développement du jeu serait presque prêt, et qu’il verra le jour cette année.

Le jeu basé sur le monde des livres JK Rowling, offrira une expérience immersive en monde ouvert, dans un monde ouvert entouré de sorcières et de sorciers. Situé dans les années 1800, une époque auparavant vue dans les films, le protagoniste contrôlé par le joueur se lancera dans une aventure épique dans le prestigieux L’école de sorcellerie de Poudlard. Pourtant, le joueur rencontrera des endroits familiers vus dans les bandes de Harry, ainsi que de nouveaux à découvrir.

L’histoire promet de donner au joueur une totale liberté de choisir où emprunter le chemin de Poudlard. Que ce soit en utilisant la magie pour le bien ou à des fins plus dangereuses, en forgeant notre propre héritage, en découvrant des bêtes fantastiques, en se faisant des amis sorciers, en préparant des potions et en apprenant de nouveaux sorts.

Malheureusement, il n’y a pas encore de date exacte à laquelle le jeu sera disponible pour jouer, mais il semble que ce ne sera pas dans la première moitié de 2022. Les fans ont été déçus après le report du jeu au début de 2021, ce qui était le stipulé date de sortie, beaucoup soulignent que nous l’aurons entre les mains jusqu’en 2023.

Hogwarts Legacy, partira pour Play Station 4, Play Station 5, Xbox Series X et Series S, X One et PC.