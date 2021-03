Sherlock ne sera plus disponible sur Netflix: mèmes et réactions chez les fans

«Sherlock» est une série sortie en 2010 avec quatre saisons et est devenue l’une des premières productions les plus populaires du service de streaming Netflix quand il est arrivé dans différentes parties du monde, comme on le sait aujourd’hui. Aux petites heures du mois de mars on savait que la fiction quitterait le catalogue de la plateforme. Regardez quand ce sera!

Le programme britannique de la BBC a été créé par Mark Gatiss et Steven Moffat, qui a choisi comme protagonistes Benedict Cumberbatch, reconnu dans le monde entier comme « Doctor Strange » dans Marvel, et Martin Freeman («Le Hobbit», «Fargo»). Son premier opus en 2010 a été très bien accueilli, ce qui en a conduit à trois autres, le dernier en 2017.

La série se déroule dans le XXI siècle et suivez les traces du détective Sherlock Holmes avec son partenaire, le médecin John H. Watson, dans sa quête pour résoudre les crimes qui se produisent. Là, nous verrons ses capacités aller à l’extrême, le transformant en un agent parfait et un personnage très aimé des téléspectateurs. C’est pour ça que les fans ont regretté son départ de Netflix sur les réseaux.

NON, VOUS NE POUVEZ PAS ME FAIRE CELA, NON, JE NE REFUSE PAS

C’EST MA SÉRIE PRÉFÉRÉE DALE @NetflixLAT AU-DESSUS QUE JE N’AI PAS NETFLIX MAIS LORSQUE J’AI EU, LA SÉRIE QUE J’AI TOUJOURS REGARDÉE ÉTAIT SHERLOCK AAAA IL Y A SEULEMENT DE LA DOULEUR https://t.co/1PLCm7VEP1 – • agus_myg⁷ • (@AguusLawliet)

1 mars 2021





psychologie: ne prenez pas les choses personnelles moi: netflix sac sherlock parce qu’il me déteste – isa (@saintIecter)

1 mars 2021





Ils vont supprimer Sherlock de Netflix, je ne suis pas prêt pour ça, c’est la meilleure série que j’ai jamais vue 🙁 – Alquemax TH (@alquemaxTH)

1 mars 2021





ne me dis pas ça

que sera ma vie sans sherlock Netflix j’arrêterai de payer, 1er avis pic.twitter.com/cKRX8a0j03 – mel ۞ | | ⚾ J’AI ABANDONNÉ AUJOURD’HUI (@vibesinrainbow)

1 mars 2021





Certains utilisateurs de Twitter ont pris la nouvelle avec surprise, d’autres avec désespoir de la voir en ce moment et la plupart d’entre eux ont clairement exprimé leur colère et leur tristesse de ne pas avoir accès à l’un de leurs contenus préférés. Quelque chose de similaire s’est produit en 2020 lorsqu’ils ont annoncé que ‘Harry Potter’ J’allais partir Netflix, avec beaucoup de ses fans manifestant virtuellement.

+ Quand Sherlock cessera-t-il d’être disponible sur Netflix?

Selon la date publiée dans le streaming, ‘Sherlock’ quittera Netflix le 30 mars 2021. Comme nous l’avons mentionné, l’émission a quatre saisons, la dernière lancée en 2017, et ses producteurs ont déjà déclaré qu’il y avait une possibilité que le projet se poursuive, car ils ne se sont jamais dit au revoir correctement.