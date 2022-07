5 films et documentaires True Crime sur Netflix comme la fille sur la photo

Netflix

La Niña de la Foto est l’un des contenus les plus populaires au monde et c’est pourquoi nous vous proposons ci-dessous d’autres titres similaires que vous pouvez également trouver sur Netflix.

©Netflix5 films et documentaires True Crime sur Netflix comme The Girl in the Picture.

La fille sur la photo est un nouveau documentaire qui est venu au service de streaming Netflix le 6 juillet et figure déjà parmi les longs métrages les plus regardés au monde. Son histoire a retenu l’attention des abonnés, puisque nous sommes face à un événement qui s’est produit dans la vraie vie. L’intrigue suit la mort mystérieuse d’une jeune mère et l’enlèvement ultérieur de son fils, déclenchant un mystère de plusieurs décennies sur la véritable identité de la femme et un fugitif fédéral meurtrier au centre de tout cela.

Cette histoire qui a choqué et horrifié les téléspectateurs montre Sharon Marshall, qui sera plus tard identifiée de son vrai nom Suzanne Marie Sevakis. Un homme qui était le partenaire de sa mère, nommé Franklin Delano Floyd, l’a kidnappée à l’âge de cinq ans et s’est fait passer pour son père, jusqu’à ce qu’il la force à l’épouser, après avoir subi différents types d’abus. Malheureusement, Suzanne est décédée à 20 ans dans un délit de fuite dans l’Oklahoma, son assassin s’étant échappé. Si vous êtes intéressé par ce type d’histoires, consultez la liste suivante avec des films et des documentaires. 5 titres sur Netflix similaires à La fille sur la photo!

5+ Films/Documents True Crime sur Netflx

5- L’affaire Watts : Le père homicide

An: 2020

Dirigé par: Jenny Popplewell

Protagonistes: Nickole Atkinson, Jim Benemann, Luke Epple

Terrain: Présentant des images brutes exclusives, ce documentaire examine la disparition de Shanann Watts et de ses filles, ainsi que les événements horribles qui lui sont arrivés.

Histoire vraie: Avant la société, ils ressemblaient à une famille heureuse, mais en 2018, Shanann Watts et ses deux filles, Bella et Celeste, ont disparu. Peu de temps après, le mari et père des filles, Christopher Watts, a avoué les avoir assassinées.

4- Filles perdues

An: 2020

Dirigé par: Lumière de Garbus

Protagonistes: Amy Ryan, Thomasin McKenzie, Gabriel Bryne

Terrain: Désespérée de retrouver sa fille disparue, une mère a du mal à découvrir la vérité et aide à découvrir une série d’homicides non résolus.

Histoire vraie: Le film est basé sur l’histoire vraie de crimes non résolus par un tueur en série à Long Island, New York. La première victime était Shannan Gilbert, une actrice en herbe de 24 ans qui a disparu le 1er mai 2010.

3- Les trois morts de Marisela Escobedo

An: 2020

Dirigé par: Carlos Pérez Osorio

Synopsis : Après que le féminicide de sa fille soit resté impuni, une mère entame une croisade inlassable pour incarcérer le meurtrier et exposer le système judiciaire mexicain.

Histoire vraie: Il aborde le cas de Marisela Escobedo Ortiz, une militante mexicaine qui a été assassinée en 2010 alors qu’elle protestait contre l’absence de justice pour le meurtre de sa fille, Rubí, en 2008.

2- Yara

An: 2021

Dirigé par: Marco Tullio Giordana

Protagonistes: Chiara Bono, Isabella Ragonese, Alessio Boni.

Terrain: Un procureur, dévoré par l’affaire du désespoir d’une jeune fille de 13 ans, se donne beaucoup de mal pour découvrir la vérité.

Histoire vraie: Cette histoire est basée sur le cas de Yara Gambirasio, une jeune fille de 13 ans qui a été assassinée en Italie. Le gouvernement a investi plus de 2 millions d’euros dans l’enquête jusqu’à ce qu’il trouve le coupable, Massimo Giussepe Bossetti.

1- Enlevé à la vue de tous

An: 2017

Dirigé par: Skye Borgman

Protagonistes: Jan Broberg, Bob Broberg, Mary Ann Broberg

Terrain: Une famille tombe dans le piège d’un voisin manipulateur qui kidnappe leur fille adolescente… deux fois.

Histoire vraie: Au milieu des années 1970, la famille mormone Broberg entretient une relation assez étroite avec son voisin, Robert Berchtold. Cette proximité change complètement lorsque la jeune fille voit « B », affectueusement nommé et pris comme un deuxième père, alors que l’homme la kidnappe.

