Marvel : Spider-Man était dans la série Hawkeye et vous ne l’avez pas vu

Apparemment, les aventures de Peter Parker n’ont pas eu lieu que dans son dernier film, mais auraient également fait partie de la série MCU. Découvrez la nouvelle scène supprimée qui la révèle ici !

©Photos SonyMarvel : Spider-Man était dans la série Hawkeye et vous ne l’avez pas vu.

oeil de faucon C’était la dernière série Univers cinématographique Marvel à diffuser sur le service de streaming Disney+ et c’était la première production de la phase 4 à inclure l’un des personnages des programmes de la franchise appartenant à Netflix, jusqu’à ce qu’il soit décidé de les annuler. Cependant, une scène supprimée nous a laissé un gros indice et tout indique que Spider-Man faisait également partie du dernier épisode.

Le personnage joué par Tom Holland a connu un grand changement dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, où le multivers était le protagoniste principal en incluant des visages familiers de vieux films de super-héros, tels que les méchants et les variantes de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ce qui est certain, c’est que l’univers du wall-crawler partage un grand lien avec celui du programme de la plateforme et la connexion semble plus réelle que jamais.

+Spider-Man était dans Hawkeye et personne ne l’a vu

Comme c’est souvent le cas avec les gros projets, il y a des scènes qui ne passent pas le montage final pour différentes raisons de production ou simplement à cause de stratégies réfléchies. Ces derniers jours, divers moments retirés de la série de oeil de fauconmais l’un d’eux laisse de grandes certitudes sur une apparition de Spider-Man qu’absolument personne n’a remarquée, puisque jusqu’à présent ledit acte n’avait pas été vu. Regardez-le ici!

Le moment en question montre Clint retrouvailles avec Chassèrent, qui accepte les excuses de l’ex-Avenger et part sur sa moto. À ce moment là, Barton tourne la tête en levant les yeux et en arrière-plan un bruit similaire à celui de Spider-Man se fait entendre lorsqu’il lance sa toile, Bien que ce ne soit pas tout. Alors que Maya s’échappe par le pont, la caméra est également levée et on voit une silhouette sauter. Pour ces raisons, on pense que l’arachnide a eu lieu dans le spectacle, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été officialisé.

Rappelons-nous que dans la série nous avons eu le grand retour de Pivot centralinterprété par Vincent D’Onofrio, tandis que dans le récent film de homme araignée qui est revenu était le Casse-cou par Charlie Cox. Les deux personnages étaient des protagonistes de la série Netflix qui a été annulée et peut maintenant être utilisée dans le MCU pour avoir retrouvé tes droits. Certains fans affirment qu’ils vivent tous actuellement au même endroit, puisqu’à la fin des deux productions ils se retrouvent dans un New York sous la neige.

