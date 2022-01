The Arrowverse a une nouvelle série en route pour The CW

La CW

L’univers DC qui est né de la main de Flèche il y a dix ans est prêt à ajouter une autre production. Il sera dirigé par un personnage déjà aperçu dans différentes séries de la saga.

©IMDBArrow a tout commencé et a duré 170 épisodes.

En 2012, Stephen amell se mettre dans la peau de Olivier Reine, un jeune homme qui s’est consacré la nuit à sauver la ville des différents criminels avec sa grande habileté avec l’arc et la flèche. À partir de ce moment, plusieurs fictions ont émergé qui ont été encadrées dans cet univers, comme Éclat Oui Super Girl comme de grands référents, qui ont fait La CW continuer à parier sur son expansion.

Maintenant, il est confirmé que la flèche vers l’arrière aura une nouvelle série et elle s’intitulera Justice U. Il va jouer David Ramsey, qui a été vu à l’origine dans Flèche, en tant qu’ancien garde du corps et sergent de l’armée nommé Jean Diggle qui est chargé de fonder équipe de flèche. À partir de cette émergence, il a été vu dans d’autres séries au sein de la franchise, telles que légendes de demain, Éclat Oui chauve-souris, pour citer quelques cas.

Justice U mettra l’accent sur la façon dont Diggle prend sur lui de fonder une nouvelle équipe de jeunes super-héros. Après des années de lutte contre les criminels et de travail aux côtés des membres de la équipe de flèche, il recherchera différentes personnes qui s’inscriront comme étudiants dans une université prestigieuse où ils seront éduqués tout en devenant les héros dont on aura besoin à l’avenir.

date limite a confirmé que Ramsey non seulement il sera le protagoniste de cette nouvelle histoire, mais il sera également chargé de diriger le pilote et certains épisodes de cette série et d’autres au sein de la flèche vers l’arrière. Cela a à voir avec l’accord que l’acteur a signé avec Productions Berlanti où il a promis d’avoir plus de camées en série ainsi que direct, ce qu’il a déjà fait dans différents chapitres de Flèche.

La série à regarder si Stephen Amell vous manque

Pour les fans de Flèche qui n’arrive toujours pas à se remettre de la fin de la série et qui veut continuer à regarder Stephen amell, Starz Jouer a dans son catalogue un titre qui retiendra leur attention. Il s’agit de talons, où l’ancien vikings, Alexandre Ludwig. La fiction se concentre sur deux frères qui se consacrent au sport de la lutte et qui, après la mort de leur père, doivent reprendre l’entreprise.

