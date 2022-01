Le prochain film d’Anya Taylor-Joy a confirmé son arrivée en Amérique latine

Images universelles

L’actrice aux racines argentines est l’une de celles qui fait le plus de bruit auprès de ses followers sur les réseaux sociaux. Désormais, elle va retrouver un réalisateur avec qui elle a travaillé sur un projet qui l’a placée sur le radar des grands studios.

©IMDBL’actrice sera accompagnée d’un casting de luxe.

Anya Taylor Joy Il éveille la passion de nombreux cinéphiles plus jeunes, en particulier des Latinos et encore plus des Argentins. D’origine argentine, l’actrice de 25 ans est l’une des plus recherchées par les studios grâce à son talent d’actrice et l’attirance qu’elle a avec ses fans, qui vont voir les projets qu’elle réalise. Qui aurait imaginé que les échecs redeviendraient à la mode s’il n’y avait pas pari de la reine, la série dont il était la tête d’affiche Netflix.

Maintenant, l’actrice née à Miami est prête pour un nouveau projet qui arrivera aux États-Unis le 22 avril et, jusqu’à présent, on ne savait pas s’il serait vu en Amérique latine. Il s’agit de L’homme du nord, une production dirigée par Robert Egger, qui malgré son prestige auprès des amateurs d’horreur, n’a pas le potentiel de vente de billets qui donne envie aux distributeurs de prendre des risques. La sorcière Oui Le phare ce sont de grands films qui ont gagné en popularité grâce au bouche à oreille et non grâce au grand écran.

Cette semaine, Universel a confirmé qu’il sera en charge de la distribution de ce film, qui a sorti son titre en espagnol et sa première bande-annonce avec sous-titres. Il viendra avec le nom de homme du nord, qui aura un casting de luxe avec des personnalités telles que Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Willem Dafoe et Ethan Hawke, qui s’ajoutera aux déjà mentionnés Taylor Joy. Comme Anya, Dafoe sera un autre de ceux qui répètent sous les ordres de Egger, comme il l’a fait dans Le phare.

De quoi s’agit-il homme du nord? Le film réalisé par cette figure de la terreur en pleine ascension va s’éloigner du genre pour entrer dans le monde de l’aventure et de l’action, comme on peut le voir dans la bande-annonce. L’histoire est centrée sur Amleth, un prince viking qui grandit dans la colère contre le meurtre de son père et jure de demander justice, le vengeant. Egger écrit le film avec Sjon, un auteur islandais également à l’origine du célèbre agneau en 2021.

Où regarder le premier film Eggers et Taylor-Joy

Si vous êtes intéressé à connaître le projet précédent dans lequel ils ont coïncidé Robert Eggers et Anya Taylor-Joy, tu es chanceux. La sorcière, sorti en 2015, est disponible dans le catalogue de Netflix. L’histoire est centrée sur une famille chrétienne vivant en Nouvelle-Angleterre en 1630, qui se méfie des activités de leur fille aînée, qu’ils considèrent comme une sorcière et responsable de la disparition de leur bébé et de la mauvaise croissance des récoltes.

