Marvel donnerait la priorité au casting d’un personnage dans le prochain redémarrage de Fantastic Four

Marvel Studios travaille actuellement sur le prochain Les quatre Fantastiques film, qui sera un redémarrage complet de la franchise populaire. Alors que les fans attendent avec impatience plus de détails sur le film, le studio a été discret sur le casting des quatre personnages de super-héros.





Selon Justin Kroll, grand reporter de cinéma pour Deadline, Marvel donne la priorité au casting de Susan « Sue » Storm (Invisible Woman) avant de se concentrer sur les trois autres super-héros. Cette approche suggère que le personnage de Sue Storm est essentiel au scénario du prochain film. Marvel est à la recherche d’un acteur capable d’incarner l’intelligence, la force et la compassion de Sue et de donner vie au personnage sur grand écran.

L’alchimie entre les quatre personnages principaux est essentielle au succès du film.

Les Quatre Fantastiques, une équipe de super-héros composée de Mr. Fantastic, The Invisible Woman, The Thing et The Human Torch, sont connus pour leurs pouvoirs remarquables qu’ils utilisent pour protéger le monde de toutes sortes de menaces. Les bandes dessinées ont déjà été adaptées au grand écran, mais aucune d’entre elles n’a vraiment capturé l’essence et l’esprit de l’équipe. Cependant, avec le succès du Marvel Cinematic Universe (MCU), Marvel Studios a maintenant la possibilité d’intégrer Les Quatre Fantastiques dans leur univers déjà établi de super-héros.

Cette décision de Marvel Studios excite non seulement les fans, mais ouvre également de nouvelles histoires et possibilités pour le MCU. Les précédents films Fantastic Four, sortis en 2005, 2007 et 2015, mettaient en vedette Jessica Alba et Kate Mara dans le rôle de la femme invisible, qui ont toutes deux reçu des critiques mitigées pour leurs performances. Le nouveau film Fantastic Four sera l’occasion pour Marvel d’introduire une nouvelle génération d’acteurs dans la franchise et de réinventer les personnages pour un public moderne.





Penn Badgley serait en pourparlers pour le rôle de Reed Richards

Netflix

Après des mois de spéculation, des rumeurs circulent selon lesquelles Marvel Studios cherche à choisir Penn Badgley dans le rôle de Reed Richards, le leader de Les Quatre Fantastiques dans le prochain redémarrage de Marvel Cinematic Universe. L’acteur est surtout connu pour son rôle dans la série à succès Netflix Toi. Les rumeurs ont commencé en août 2022, lorsqu’un initié a révélé que Badgley avait été en discussion avec Marvel Studios. Badgley n’a ni confirmé ni démenti les rumeurs, déclarant lors d’une récente apparition en podcast qu’il « ne sait pas quoi dire à ce sujet » et ne se souvient pas s’il a déjà rencontré le président de Marvel Studios, Kevin Feige. Si les rumeurs sont vraies, Badgley rejoindra une longue liste d’acteurs qui ont interprété Les Quatre Fantastiques à l’écran.

Cependant, Matt Shakman, qui est le réalisateur du prochain Les quatre Fantastiques film, a commenté les récentes rumeurs et suggestions concernant le casting du film. Il a déclaré qu’il est actuellement occupé à terminer les travaux sur le Godzilla film et ça Les quatre Fantastiques sera son objectif principal jusqu’à la Saint-Valentin en 2025. Shakman a également précisé que toute nouvelle de casting qui circule actuellement n’est que du ouï-dire et que le projet en est encore à ses débuts. Il a confirmé qu’il n’y a rien d’officiel à annoncer pour le moment, mais quand il y en aura, le public sera informé.

Le film devant sortir en salles en 2024, il faudra peut-être un certain temps avant de savoir avec certitude qui dirigera l’équipe dans l’univers cinématographique Marvel.