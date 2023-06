Kristen Welker du week-end AUJOURD’HUI succède à Chuck Todd en tant qu’hôte de « Meet the Press » sur NBC

Animateur et modérateur de « Meet the Press » Chuck Todd a annoncé dimanche qu’il démissionnerait cette année après neuf ans d’animation du talk-show d’affaires publiques. Kristen Welker, co-correspondante en chef de NBC News à la Maison Blanche, lui succèdera.

«Ce fut une course incroyable de près de dix ans. Je suis vraiment fier de ce que cette équipe et moi avons construit au cours de la dernière décennie », a déclaré Todd lors de l’émission dimanche. « J’ai tellement aimé ce travail, aider à expliquer l’Amérique à Washington et expliquer Washington à l’Amérique. »

Il prévoit de rester à NBC dans un nouveau rôle d’analyste politique en chef, où il servira de voix clé à la fois sur le terrain et lors de la couverture d’événements majeurs. Il se concentrera également sur le journalisme de longue durée.

Chuck Todd anime « Meet the Press » le 6 novembre 2022. Peter Kramer / NBC

« Quand j’ai repris ‘Meet the Press’, c’était une émission du dimanche qui avait beaucoup de gens qui se demandaient si elle pouvait encore avoir une place dans l’espace médiatique moderne », a ajouté Todd. « Eh bien, je pense que nous avons répondu à cette question et plus encore. »

Dans une note aux membres du personnel, la présidente de la rédaction de NBC News, Rebecca Blumenstein, et la vice-présidente principale de la politique de NBC News, Carrie Budoff Brown, ont salué « le leadership réfléchi et passionné de Chuck ».

« ‘Meet the Press’ a conservé son rôle historique de programme d’information indispensable le dimanche matin », ont déclaré Blumenstein et Budoff Brown. « Grâce à ses interviews pénétrantes avec bon nombre des personnalités les plus importantes de l’actualité, l’émission a joué un rôle essentiel dans la politique et la politique, a régulièrement fait la une des journaux et a encadré la réflexion à Washington et au-delà. »

Welker rejoint les rangs des animateurs qui comprenaient Tim Russert, qui a présidé l’émission de 1991 jusqu’à sa mort en 2008.

Elle est la deuxième femme – après son animatrice inaugurale, Martha Rountree – et la première journaliste noire à modérer «Meet the Press».

La modératrice invitée Kristen Welker apparaît sur « Meet the Press » à Washington le 9 octobre 2022. William B. Ploughman / NBC

« Meet the Press » est l’émission la plus ancienne de la télévision américaine, célébrant son 75e anniversaire l’année dernière. Il a mené ses émissions rivales en nombre total de téléspectateurs pendant plus de huit ans et a remporté son premier Emmy pendant le mandat de Todd pour un rapport spécial intitulé « Schools, America, and Race ».

Todd était à la tête de l’émission lors de certains des événements politiques les plus marquants de la dernière décennie – y compris les dernières années de l’administration du président Barack Obama, la campagne présidentielle de 2016 et l’élection de Donald Trump, et les conséquences de l’émeute du Capitole américain. le 6 janvier 2021.

Todd – le 12e modérateur de «Meet the Press» et cinq fois journaliste lauréat d’un Emmy – se considérait comme le gardien de l’émission. « Cela ne m’appartient pas, je ne fais que garder la maison », a-t-il déclaré lors d’une célébration du 75e anniversaire à Washington l’année dernière. « Je veux le laisser en meilleur état pour la prochaine personne, et tout le monde l’a fait. »

Welker a régulièrement remplacé Todd dans « Meet the Press ». Dans ses remarques lors de l’émission de dimanche, Todd a déclaré qu’il était prêt à prendre du recul en partie parce que Welker était « prêt pour cela depuis longtemps ».

« J’ai eu le privilège de travailler avec elle depuis son premier jour, et permettez-moi de dire qu’elle est la bonne personne au bon moment », a-t-il déclaré.

Welker a rejoint NBC News en 2010 et est devenu un pilier de la salle de briefing de la Maison Blanche. Elle a couvert les trois dernières élections présidentielles, parcouru le monde avec les plus grands dirigeants politiques et animé le débat final de 2020 entre Trump et le président Joe Biden. En 2020, elle a été nommée co-animatrice de Weekend 45secondes.fr.

« Elle a magistralement modéré les débats présidentiels des élections primaires et générales et son interrogatoire pointu des législateurs est une classe de maître dans les entretiens politiques », ont déclaré Blumenstein et Budoff Brown dans leur note aux membres du personnel. « C’est une journaliste obstinée qui adore recevoir de gros scoops et est largement admirée dans tout le bureau et le réseau pour sa nature profondément collaborative. »

Welker reprendra le spectacle alors que la campagne présidentielle de 2024 se réchauffe et se prépare à entrer dans la saison primaire. Le premier débat du GOP est prévu pour le 23 août, a annoncé le Comité national républicain la semaine dernière.

Todd a servi de « mentor et d’ami » à Welker depuis qu’elle a commencé à NBC News, elle partagé sur Twitter dimanche matin.

« J’ai tellement appris en m’asseyant avec lui au bureau d’ancrage et en faisant simplement l’expérience de sa passion pour la politique », a-t-elle écrit. « Je suis honoré et reconnaissant de prendre le relais et de continuer à bâtir sur l’héritage de @MeetThePress. »

Les membres de la famille 45secondes.fr ont félicité Welker sur les réseaux sociaux le 4 juin.

AUJOURD’HUI co-présentateur Savannah Guthrie a souhaité bonne chance à Welker et Todd dans un tweet.

« Tellement fier et heureux pour mes deux chers amis et collègues, @chucktodd et @kwelkernbc. Ce sont les meilleurs des meilleurs ! » elle a écrit.

Welker’s Weekend AUJOURD’HUI co-animateur Peter Alexander a écrit qu’il « ne peut pas imaginer un meilleur choix » pour reprendre « Meet the Press ».

« @kwelkernbc est l’un de mes amis les plus proches au monde et l’un des meilleurs (et des plus travailleurs) journalistes du secteur ! » il a dit.

Cette histoire est apparue à l’origine sur NBCNews.com.