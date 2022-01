Eminem répond aux tentatives de la génération Z de l’annuler dans une nouvelle chanson

L’homme de 49 ans est largement considéré comme l’un des meilleurs rappeurs de tous les temps, mais la jeune génération a été le fer de lance d’un mouvement pour le retirer du courant dominant, prenant ombrage avec des paroles jugées homophobes, misogynes et violentes.

Il figure dans un couplet sur un nouveau remix de « Parables » de Cordae et il en a profité pour revenir sur Gen Z.

Dans sa première musique de l’année, Eminem rappe : « J’ai foutu la génération Z dans une frénésie, mais je ne donne rien, je suis avare / Et c’est la putain de différence entre eux et moi. »

Ce bœuf entre Eminem et toute une génération a été attisé en mars dernier lorsqu’un TikToker a appelé à son annulation pour les paroles du banger de 2010 Aimez la façon dont vous vous allongez, avec Rihanna.

Soulignant les paroles « Si elle essaie de partir à nouveau, je vais l’attacher au lit et mettre le feu à cette maison », le TikToker a contribué à la tendance #canceleminem.

Pour le moment, cependant, MGK est apparemment un peu préoccupé par le fait de se fiancer avec Megan Fox – qui a d’ailleurs figuré dans le clip vidéo « Love The Way You Lie ».