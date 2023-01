That ’90s Show : pourquoi Danny Masterson et Steven Hyde ne sont pas dans That ’70s Show

Netflix

Ce spectacle des années 90 est venu sur Netflix avec les apparitions de son casting original, moins Danny Masterson, connu sous le nom de Steve. Que lui est-il arrivé?

© IMDbThat ’90s Show : pourquoi Danny Masterson, Steven Hyde n’est pas sur That ’70s Show.

service de diffusion en continu Netflix a accueilli l’une des séries les plus attendues du mois : Ce spectacle des années 90la suite de l’emblématique Ce spectacle des années 70 qui a été diffusé entre 1998 et 2006. L’une des principales attractions de la récente première était que presque tous les acteurs de la série originale sont arrivés. Presque tout parce que qui n’a pas eu de mention était Danny Mastersonqui jouait Steven Hyde. Parce que ce n’est pas?

Cette nouvelle histoire se déroule en 1995, où Leia Forman, fille d’Eric et Donna, attend avec impatience de nouvelles aventures ou faire en sorte que son meilleur ami ne soit pas son père. Lorsqu’il arrive à Point Place pour voir ses grands-parents Red et Kitty, il rencontre Gwen et avec l’aide de ses amis Nate, Nikki, Ozzie et Jay, il se rend compte qu’il peut vivre les mêmes aventures que ses parents il y a toutes ces années.

+Pourquoi Steven Hyde n’est pas sur That ’90s Show

Dans le premier et le deuxième épisode de Ce spectacle des années 90, les fans ont pu à nouveau voir des personnages commémoratifs incarnés à nouveau par leurs acteurs d’origine, en guise de participation et d’hommage spéciaux. Cependant, Danny Masterson brillait par son absence et il n’y avait aucune mention de son personnage, puisque l’acteur est en plein procès pour viol.

Mi-2020, l’interprète de Steven Hyde dans Ce spectacle des années 70 il a été officiellement inculpé devant le tribunal pour avoir violé trois femmes entre 2001 et 2003 lorsqu’ils ont coïncidé en tant que membres de l’Église de Scientologie, comme annoncé par le bureau du procureur du comté de Los Angeles. A cette époque, il a été détenu par la police, mais a été libéré après avoir versé une caution de plus de 3 millions de dollars. Son dossier est actuellement en cours et il pourrait être condamné à 45 ans de prison.

Bien qu’en novembre de l’année dernière, le procès l’ait déclaré acquitté faute de parvenir à un verdict sur les trois chefs d’accusation, les victimes ont une nouvelle occasion de porter à la barre Maîtreson. Quel que soit le résultat, il est clair que depuis Netflix et la fabrication de Ce spectacle des années 90 il y a une pensée de ne jamais vouloir être impliqué avec l’acteur qui a joué à un moment donné Steven Hyde, un favori du public.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?