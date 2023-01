Fire Country s’avère être un grand succès pour CBS

La série dramatique de CBS Pays du feu s’est avéré être un grand succès pour le réseau. Selon les rapports de TVLine, « Dans les dernières audiences télévisées, il y avait une égalité à trois pour la victoire de la démo du vendredi, tandis que deux drames de CBS étaient véritablement à égalité pour la plus grande audience de la nuit. CBS ‘ ÉCRASER (avec 5,4 millions de téléspectateurs au total et une note de 0,4) regarde à nouveau son meilleur public depuis mai 2019, mais il a plongé dans la démo. Pays du feu (5,9 mil/0,5) et Sang bleu (5,91 mil/0,4, lire le récapitulatif) étaient stables dans la démo, l’ancien déjà renouvelé visant son deuxième plus grand public à ce jour. »





La série est centrée sur le protagoniste Bode Donovan, un prisonnier qui s’inscrit à un programme local de lutte contre les incendies pour obtenir une réduction de peine. Bode est inspiré pour abandonner ses vieilles habitudes et commencer à vivre une vie digne d’éloges en raison des efforts héroïques des pompiers travaillant sans arrêt pour éteindre les incendies rugissants dans le nord de la Californie. Pays du feu star, co-créateur de spectacles et ancien Équipe de phoque l’acteur Max Thieriot joue Bode Donovan, Kevin Alejandro joue Manny Perez et Jordan Calloway joue Jane Crawford.

La série a été créée le 7 octobre 2022. Elle a récemment été renouvelée pour une deuxième saison en janvier 2023. Elle est actuellement diffusée sur CBS.





Paramount + Hit Show Seal Team renouvelée pour une autre saison

Paramount + a renouvelé le drame télévisé militaire à succès Équipe de phoque pour une septième saison. La nouvelle a été annoncée à la mi-janvier 2023. Un dirigeant de Paramount+ a publié la déclaration suivante concernant le renouvellement de l’émission : « Nous sommes impatients d’apporter Équipe SEAL fans encore plus des histoires poignantes et des missions passionnantes de la série avec la septième saison à venir. La série continue d’évoluer et de faire grandir son audience. C’est un excellent exemple des types de programmation qui résonnent auprès de nos abonnés. »

L’émission met en vedette David Boreanaz en tant que Master Chief Special Warfare Operator Jason Hayes. La série fictive suit les défis auxquels sont confrontés les membres de Bravo Team, une sous-unité du United States Naval Special Warfare Development Group, le groupe le plus élitiste de Navy SEALs, alors qu’ils planifient et mènent des opérations dangereuses dans le monde entier à court préavis. .

La série a été créée pour la première fois le 27 septembre 2017 et continue d’être un succès pour le réseau Paramount +. La star actuelle de Fire Country, Max Thieriot, a joué dans la série en tant qu’opérateur de guerre spécial de deuxième classe Clay Spenser jusqu’à son départ en 2022. Il a également réalisé quelques épisodes de la série.