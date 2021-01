Linux est déjà utilisable sur les Mac mini M1, mais avec quelques points: les graphismes sont toujours «  boiteux  » sans accélération matérielle

C’est déjà possible utiliser Linux nativement sur Mac avec la puce M1. Cela a été démontré par les responsables de Corellium, qui viennent de montrer comment l’un des nouveaux Mac mini basés sur ces puces était capable de démarrer avec une distribution Ubuntu ARM.

La réalisation est remarquable et fait de Corellium une avance sur Asahi Linux, l’autre grand projet qui avait cet objectif. Même ainsi, le soutien n’est pas total, et précisément l’un des écueils les plus importants est de savoir où ce deuxième effort pourrait finir par remporter la victoire définitive. Cette pierre d’achoppement n’est autre que le support graphique intégré de la puce M1: pour l’instant, il n’y a pas d’accélération matérielle pour les graphiques, uniquement le rendu logiciel.

Ce n’est (espérons-le) que le début

Chris Wade, CTO de Corellium, a publié quelques images sur Twitter montrant comment il avait a démarré l’assistant d’installation de la dernière distribution Ubuntu, qui comme il le soulignait dans son message est prêt à fonctionner sur le Mac mini M1 grâce à sa version ARM, qui est en fait la même que celle utilisée dans le Raspbery Pi, également basé sur une puce ARM.

Dans son message, Wade a expliqué comment le système était « pleinement utilisable », notant que la connectivité réseau était également prise en charge grâce à un adaptateur USB-C. Le code source pour accomplir quelque chose comme cela sera publié tout au long de la journée sur leur référentiel GitHub, donnant aux autres une chance d’utiliser Linux sur leurs Mac à puce M1.

Cette prise en charge n’est cependant pas entièrement complète et il y a une limitation importante: toute la charge graphique ne bénéficie pas de la puissante carte graphique intégrée aux puces M1, mais plutôt est rendu par logiciel, sans accélération matérielle.

Qui fait dans de nombreux scénarios, de sérieuses limitations peuvent survenir, mais bien sûr, c’est une réalisation importante qui semble montrer que Linux peut être utilisé sur ces machines même si les avantages ne sont pas ceux que vous obtenez avec macOS.

Linux est désormais totalement utilisable sur le Mac mini M1. Démarrage depuis USB vers le bureau Ubuntu complet (rpi). Le réseau fonctionne via un dongle USB c. La mise à jour inclut la prise en charge USB, I2C, DART. Nous proposerons des modifications à notre GitHub et un tutoriel plus tard dans la journée. Grace à @CorelliumHQ équipe ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG – Chris Wade (@cmwdotme) 20 janvier 2021

Précisément pour essayer de prendre en charge les graphiques intégrés, il est nécessaire de développer un pilote qui permet toute cette puissance. Les progrès ici semblent majeurs de la part de l’équipe des développeurs Asahi Linux, l’autre effort majeur pour s’assurer que Linux peut être installé et utilisé de manière native sur ces machines, et non via la virtualisation.

Il existe une certaine tension entre les deux projets sur la manière de résoudre le support Linux sur Mac M1, mais le code Corellium peut également aider les efforts d’Asahi à progresser. Développer un pilote pour la puce graphique de ces ordinateurs est très difficile, mais nous avons déjà vu les progrès réalisés à cet égard et ces étapes sont certainement prometteuses.