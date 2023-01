Avatar : la manière dont les ventes d’eau dépassent les 2 milliards de dollars dans le monde

Avatar : la voie de l’eau semble imparable. La nouvelle entrée dans la franchise de James Cameron reste solide pour un autre week-end au box-office, non seulement en conservant son statut de numéro un, mais en dépassant également la barrière des 2 milliards de dollars dans le monde. Une étape importante pour le film.





Après être devenu le 6e film le plus rentable de tous les temps, laissant derrière lui Spider-Man : Pas de retour à la maisonet se rapprochant de devenir le 4e sur la liste après ce week-end, prêt à surpasser Avengers : guerre à l’infini et Star Wars : Le Réveil de la Force.

Disney a annoncé ce dimanche (via The Hollywood Reporter) que la suite tant attendue terminera le week-end avec un total mondial de 2,024 milliards de dollars, le plus gros brut de l’ère de la pandémie. Il a gagné 598 millions de dollars sur le marché intérieur et 1,426 milliard de dollars à l’étranger, dont 230 millions de dollars en provenance de Chine.

Le premier épisode de l’histoire est sorti il ​​y a 13 ans et reste numéro 1 sur la liste la plus rentable de tous les temps, avec Avengers : Fin de partie derrière et Titanesque à la 3e place, quelque chose qui pourrait changer le mois prochain avec le retour du film en salles pour son 25e anniversaire.

La liste des films les plus rentables est dominée par Disney, qui possède 20th Century Studios, avec seulement Monde jurassique appartenant à un studio différent, Universal Pictures.





La plupart des numéros d’Avatar : la voie de l’eau proviennent de projections en 3D

Alors que tout le monde pensait que le format 3D était mort, James Cameron a encore frappé avec sa célèbre franchise et démontre que tout n’est pas comme on l’imagine. Selon Comscore et RealD, via The Wrap, 61% de tous les billets vendus dans le monde pour Avatar 2 ont été pour des projections 3D, s’élevant à 1,16 milliard de dollars de revenus mondiaux.

« Avatar : The Way of Water a rappelé à l’industrie à quel point la 3D peut être incroyable et que les cinéphiles apprécient toujours le format et paieront le prix fort pour une expérience 3D de haute qualité. Tout comme l’original » Avatar « lors de sa sortie, ce Le film a ravivé l’intérêt pour le format et RealD parle continuellement avec les studios et les cinéastes de leurs prochains titres et des nouvelles possibilités créatives qui peuvent être déverrouillées et offertes aux consommateurs », Sean Spencer de RealD.

De retour dans la journée, le premier Avatar inspiré de nombreux studios à utiliser le format 3D, mais depuis, il semble que beaucoup de gens s’y sont désintéressés. Aujourd’hui, grâce aux Na’vi une fois de plus, nous assistons à une renaissance de la 3D.