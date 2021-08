« Grey’s Anatomy »: qu’est-il arrivé à Renee Collier, la femme avec laquelle Derek Shepherd a trompé Meredith dans la série

Même si plusieurs années se sont écoulées depuis Derek Berger a subi un accident choquant et est décédé dans l’un des épisodes les plus émouvants de « L’anatomie de Grey”, est toujours considéré comme l’un des personnages les plus aimés du drame médical. Cependant, il y a ceux qui pensent le contraire, puisqu’à plusieurs reprises il a fait souffrir le protagoniste de la fiction.

Meredith Gray et Derek Shepherd ils ont été le couple principal de la série pendant de nombreuses années. Bien qu’au début, ils aient dû surmonter plusieurs obstacles pour être ensemble, ils se sont finalement mariés et ont fondé une famille. Malheureusement, le personnage joué par l’acteur Patrick Dempsey est mort dans la saison 11.

Avant la mort prématurée de McDreamy, le neurochirurgien a eu un bref enchevêtrement avec le chercheur Renée Collier lorsque vous travaillez aux National Institutes of Health. Grâce à cet épisode de nombreux adeptes de « L’anatomie de Grey » ils détestaient le personnage de Derek. Voici tous les détails de ce qui s’est passé.

Renee Collier et Derek Shepard dans « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

LE TEMPS DEREK A DUPE MEREDITH AVEC L’ENQUÊTEUSE RENEE COLLIER

Comme les fans de la série le savent, Derek s’est rendu à Washington après s’être vu proposer de travailler sur un projet lié à la guérison de l’autisme. Là-bas, il a rencontré le chercheuse Renée Collier. Pendant des mois, ils ont travaillé en étroite collaboration.

En travaillant avec le neurochirurgien, Collier a développé des sentiments amoureux pour lui. Après l’avoir aidée à faire une percée dans ses recherches, elle lui a dit si elle pouvait l’embrasser, mais elle a ensuite reculé. Cependant, les deux ont partagé un baiser.

Derek Shepard a trompé Meredith avec Renee Collier (Photo: ABC)

Après ce qui s’est passé, Derek s’est éloigné et lui a dit qu’il aimait sa femme Et qu’il ne voulait personne d’autre qu’elle, alors il a quitté les National Institutes of Health pour retourner à Seattle. Dans la précipitation, il a oublié son téléphone dans le laboratoire et à ce moment-là, Meredith l’a appelé. Renee répond au téléphone portable en pensant que c’était Derek et après quelques minutes elle raccroche.

Dans le chapitre suivant intitulé « Avec ou sans toi », Derek explique à Meredith que la femme qui a répondu à son téléphone n’était que sa partenaire de recherche, Renee. Bien qu’elle ait essayé de minimiser ce qui s’était passé, Mer lui a dit qu’il semblait qu’elle était retournée à Seattle parce qu’elle pensait qu’elle avait des ennuis.

Meredith attrape ses affaires et se rend à l’hôpital, juste après avoir dit à Derek que ses enfants adoreraient passer la journée avec lui. Après une journée bien remplie au travail, Mer rentre à la maison le soir et Derek lui dit : «Je pensais que DC était tout, et j’avais tort. Tu est mon univers ». En réponse, elle a dit : « Je peux vivre sans toi… mais je ne veux pas. » C’est ainsi que l’épisode se termine et le couple va bien à nouveau.

LE VRAI SENS DU RETOUR DE DEREK, SELON PATRICK DEMPSEY

Le treizième épisode de la saison 17 de « L’anatomie de Grey » a été le théâtre de l’un des moments les plus émouvants de la série : le mariage sur la plage de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) et Meredith Gray (Ellen Pompeo).

Le chapitre a marqué la dernière apparition de Derek dans la série, et Patrick Dempsey a expliqué à Variety ce qu’il en pensait avec le (deuxième) départ de son personnage.

« Je pensais que c’était une belle façon de le fermer. », Il a dit. « L’intention était vraiment de donner un peu d’espoir aux gens parce qu’ils forment un couple tellement emblématique. ».

L’épisode ‘Good as Hell’ (17×13) a marqué la dernière apparition de Derek dans la série. (Photo : ABC)

« Nous avons perdu tellement de gens cette année, l’idée que nous aurions des anges qui planeraient autour de nous pour prendre soin de nous est un bon message à envoyer dans un monde si sombre dans lequel nous vivons »a ajouté l’acteur américain.

Patrick Dempsey a déclaré que c’était très émouvant de tourner cette scène. « Donc, pour nous tous, c’était une belle fin à cette histoire. Je suis tellement reconnaissant de l’avoir fait et heureux que les fans l’aient vraiment aimé. »dit-il à Variety.

Lors de sa dernière apparition dans la série, Patrick Dempsey s’est demandé si c’était vraiment un au revoir pour Derek.

« Qui sait? », répondu. « Ne dites jamais jamais avec ce programme, n’est-ce pas ? Je veux dire, il a raison. Chez Grey ? Tout peut arriver »a ajouté l’acteur populaire.