Palermo Division : La série Netflix est-elle une histoire vraie ?

La série argentine División Palermo est arrivée sur Netflix et est l’un des titres les plus regardés du pays. Y a-t-il un fait réel derrière cette histoire ?

©NetflixPalermo Division : La série Netflix est-elle une histoire vraie ?

L’Argentine a une nouvelle série représentative sur le service de streaming Netflix avec Département de Palerme, une comédie créée et mettant en vedette Santiago Korovsky qui a été créée le vendredi 17 février dernier et fait déjà sensation parmi le public. Dans son récit on retrouve quelques points de contact avec la réalité, alors ici on va vous dire si derrière il y a un cas réel qui a servi d’inspiration pour sa réalisation.

L’intrigue suit un groupe de civils qui sont recrutés pour former une sorte de garde urbaine au service de la communauté et s’avère à son tour être une opération de marketing pour améliorer l’image négative que les forces de sécurité ont actuellement. Cependant, cette nouvelle équipe va bientôt découvrir qu’elle va devoir affronter un gang criminel dirigé par d’étranges trafiquants de drogue.

+La Division de Palerme est-elle une histoire vraie ?

L’histoire telle qu’on la voit, avec une équipe de civils représentant différentes minorités pour constituer une force de sécurité, est une pure création de Santiago Korovsky et ne s’est jamais produite dans la réalité. Cependant, la garde urbaine de la ville autonome de Buenos Aires a existé entre 2004 et 2008en coordination avec des forces telles que la police fédérale et des organismes tels que les pompiers ou le service de santé d’urgence.

Ce groupe était un organisme civil non armé qui comptait 995 employés entre les années de fonctionnement. Dès le début, il n’a pas été conçu pour remplacer la police ou pour partager les pouvoirs, car ils cherchaient à servir de prévention et d’orientation, mais plus tard, ils ont eu le pouvoir d’établir des registres et de contrôler la vente de rue non enregistrée. Pour en faire partie, il fallait remplir des conditions : études secondaires, avoir entre 21 et 35 ans, ne pas avoir servi dans un autre corps, ne pas être disqualifié de la fonction publique et ne pas être en pleine procédure judiciaire.

Santiago Korovsky est le créateur, protagoniste et scénariste principal de Département de Palerme, mais comprenait également Ignacio Sánchez Mestre, Florencia Percia, Martín Garabal, Martina López Robol, Mariana Wainstein et Ignacio Gaggero pour le scénario. Son casting principal était également composé de Pilar Gamboa (Sofia), daniel hendler (Miguel), Martin Garabal (Esteban Vargas) et charo lopez (Paloma Gutiérrez), entre autres.

