Test ASUS Vivobook Flip 14 TM420 : L’ordinateur portable à écran rabattable idéal pour ceux qui cherchent à griffonner

Étant une gamme d’ordinateurs portables plus économiques, la gamme Vivobook d’ordinateurs portables ASUS n’a pas été particulièrement impressionnante pour moi, un critique à l’embarras du choix habitué aux MacBooks et aux Ultrabooks premium. Les Vivobooks que j’ai rencontrés jusqu’à présent, et il n’y en a pas eu beaucoup, ont été des appareils bien spécifiés, mais pas particulièrement bien conçus, avec une apparence et des affichages moyens.

Le Vivobook Flip 14, cependant, parvient à impressionner.

Tout d’abord, il y a le matériel. Plutôt que d’emballer une puce Intel basse consommation avec des graphiques UHD, cet appareil emballe une Radeon 5500U avec une puce graphique Vega. En d’autres termes, c’est assez bon pour certains jeux en parallèle.

Deuxièmement, le design est considérablement amélioré par rapport aux Vivobooks avec lesquels je me souviens avoir joué en 2019. L’ordinateur portable a l’air bien et se sent plus cher qu’il ne l’est, en particulier dans cette finition entièrement noire. Je ne comprends pas pourquoi ASUS a choisi d’alourdir l’esthétique avec une touche « entrée » vert fluorescent, mais en termes d’apparence, c’est le seul reproche que j’ai. C’est par ailleurs un appareil à l’allure intelligente.

Cela dit, à Rs 65 000, ce n’est pas non plus si bon marché et plus dans la catégorie des bourreaux de travail de milieu de gamme, donc une certaine qualité est attendue.

Spécifications et fonctionnalités

En interne, vous obtenez un processeur AMD Ryzen 3, 5 ou 7 – le mien est livré avec un 5500U – avec 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage SSD. Les E/S sont généreuses pour un appareil de cette taille et comprennent un port USB-A 5 Gbit/s, un port USB-C 10 Gbit/s, un HDMI 1.4, une prise combo 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD.

(Je ne sais toujours pas pourquoi les ordinateurs portables offrent un emplacement pour carte microSD, ou qui en utilise un.)

L’écran est une unité FHD de 14 pouces et un choix correct dans un ordinateur portable à ce prix. J’ai mesuré une couverture de la gamme sRGB d’à peine 56 %, mais un rapport de contraste exceptionnel de 1400:1 à 120 nits. La luminosité maximale est de 250 nits acceptable.

Cela se traduit par un excellent affichage pour lire et écrire et regarder des graphiques et des tableaux, un affichage passable pour la diffusion vidéo en continu et une recommandation pour obtenir un moniteur externe pour éditer des photos et des vidéos. 250 nits suffisent pour une utilisation en intérieur, mais sous une lumière vive ou au soleil, il sera difficile de travailler sur cet écran.

ça flippe !

Mettre le Flip dans Flip 14 est la charnière à 360 degrés. L’écran se retourne complètement, vous permettant d’utiliser l’appareil comme une tablette pour vous divertir ou dessiner. En général, je n’aime pas utiliser les ordinateurs portables dans ce mode car a) ils sont gros et lourds par rapport aux tablettes réelles et b) le clavier est exposé et à l’arrière et difficile à accrocher. Je trouve le mode tente préférable pour le divertissement, et si je veux dessiner (avec le stylet fourni), je pose généralement l’appareil en mode tente ou sur une table avec le clavier vers le bas. À chacun ses goûts, cependant, et si vous aimez utiliser un appareil à écran rabattable, vous aimerez sûrement le Flip 14.

Le stylet fourni fait son travail, même si j’ai remarqué un léger décalage lors de l’esquisse avec. Il n’y a pas eu de saut, cependant, et malgré le décalage, les lignes rendues suivent assez précisément le chemin tracé.

Plutôt que d’opter pour un stylet magnétique et un point de montage sur le côté de l’écran, un exploit qui serait impossible compte tenu de la minceur de l’ordinateur portable, ASUS a fourni un porte-stylet magnétique que vous pouvez fixer sur le couvercle de l’appareil. C’est une belle touche et garde le stylet à portée de main.

L’expérience multimédia

Comme mentionné précédemment, la couverture sRGB de 56 % n’est un problème que pour les travaux critiques en matière de couleurs comme le montage d’images et de vidéos. Pour regarder des vidéos sur Youtube ou Netflix, Ce n’est pas mauvais. Si vous êtes habitué aux bons affichages, vous remarquerez les couleurs légèrement délavées et les rouges qui ont tendance à apparaître orange. Ceci est le plus important dans le Netflix logo, qui est nettement orange sur cet ordinateur portable (et sur la plupart des ordinateurs portables de cette gamme de prix).

Les haut-parleurs sont passables et utiles uniquement dans les pièces calmes. Ils conviennent parfaitement aux fréquences vocales, ce qui est idéal pour la vidéoconférence, mais je pense que vous préféreriez utiliser un casque.

Lorsque vous jouez, l’ordinateur portable a réussi à atteindre une vitesse constante de 60 ips en CS : GO à des paramètres maximum de 1080p. Les jeux légers et les titres d’esports modernes devraient être jouables sur cet ordinateur portable fin et léger.

Le plus impressionnant était la durée de vie de la batterie, l’appareil ayant survécu à neuf heures et 46 minutes dans le Bureau moderne PCMark 10 benchmark, qui simule une charge de travail de bureau impliquant l’édition de documents, l’édition légère de photos et de vidéos, la navigation sur le Web et la vidéoconférence.

Verdict : un excellent appareil si vous recherchez un écran à clapet

Le Vivobook Flip 14 est un appareil intelligent et moderne avec une excellente construction, un écran moyen et une grande autonomie. Si vous cherchez un ordinateur portable à écran rabattable, optez pour le Flip 14.

Si vous avez juste besoin d’un bourreau de travail, cependant, je patienterais jusqu’à ce que les critiques de Mi Notebook et Realme Book soient publiées. Bien qu’elles offrent des spécifications similaires, les deux marques sont des ordinateurs portables prometteurs avec des écrans plus grands et supérieurs à un prix inférieur.

