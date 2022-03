Tous les détails sur la série María Felix avec Sandra Echeverría

Télévision univision a annoncé que Sandra Echeverria jouera l’incroyable actrice mexicaine Marie Félix. L’actrice donnera vie à La Doña dans une production qui sera réalisée par Carmen Armendáriz, connue pour les romans « Tu te souviens de moi » et « La usurpadora ».

Après avoir confirmé la nouvelle, Armendáriz a déclaré : «Représenter la vie d’une figure emblématique du Mexique et du monde, une femme en avance sur son temps qui a brisé les stéréotypes est un défi et une énorme responsabilité. […] Son histoire perdure aujourd’hui et continue d’inspirer et d’autonomiser les femmes génération après génération. Je suis fier de produire la première série sur la vie de María Félix qui représentera fidèlement l’héritage qu’elle nous a laissé ».

Qui fera partie de la biosérie ?

Bien que le titre officiel ne soit pas encore connu, il comportera Alejandro Gerber, Tania Tinajero et Gabriela Rodriguez comme les auteurs de ce biopic. En ce qui concerne le casting, l’histoire consistera en Sandra Echeverría, Mafer Suárez, Ximena Romo, Abril Vergara, Guillermo García Cantú, Ana Bertha Espín, Josh Gutiérrez, Ximena Ayala, Markin López, Úrsula Pruneda, Ramón Medina et Helena Rojo.

De quoi parlera la biosérie María Félix ?

La série réalisée par Televisa Studios pour ViX+ Il est basé sur une enquête journalistique et des témoignages des personnes les plus proches de María Félix dans la vie, comme Luis Martínez de Anda, son bras droit et héritier universel.

Selon le magazine social Who, cette série biographique a l’autorisation de la famille et des propriétaires légaux pour sa création, sa reproduction et sa diffusion.

Où peut-on voir la série ?

D’autre part, le magazine a confirmé que la production de Televisa Studios sera diffusée sur ViX+, l’option premium du service de streaming de TelevisaUnivision.

Qui est Maria Félix ?

Maria de los Angeles Félix connue sous le nom de La Doña ou María Bonita, était une actrice mexicaine. Il a mené une incroyable carrière d’acteur en Europe et au Mexique. La première apparition à l’écran était dans le film El Peñón de las Ánimas. Un an plus tard, il travaille dans des films tels que Le Moine blanc (1945) et l’année suivante, il participe aux films La dévoradora (1946) et Vertige (1946).

Ses premiers films étrangers ont été réalisés en Espagne, qui comprenait; Mare nostrum (1948), Une femme ordinaire (1950) et Samedi soir (1950). En 1951, il fait partie de la coproduction franco-espagnole, La corona negra (1951). Il poursuit sa carrière à l’étranger en Italie, où il réalise le film Mesalina (1951).

Décès

Marie Félix Il est décédé le 8 avril 2002 dans son sommeil à l’âge de 88 ans à Mexico. Son corps a été transporté de sa résidence de Colonia Polanco (Mexico) au Palais des Beaux-Arts, où il a rendu hommage. Enfin, elle a été enterrée dans une tombe familiale du Panthéon français de San Joaquin situé dans la ville.

