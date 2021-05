Créez facilement votre propre fond d’écran d’effet de masse personnalisé et l’art de la boîte PS4 avec cet éditeur officiel

Smartbox Atelier création d’un parfum personnalisé à Paris Coffret cadeau Smartbox

Préférez-vous une essence enivrante à en faire tourner la tête, ou plutôt quelque chose de plus doux et léger aux douces senteurs fruitées ? Chez Maison Candora, au cœur de Paris, vous avez la possibilité de venir fabriquer votre propre flacon avec 1 atelier de création guidée et commentée d’un parfum personnalisé de 50 ml. Pendant 1h, apprenez aux côtés des experts et mettez tous vos sens en éveil. Partez à la recherche des arômes que vous aimez, faites vos mélanges et réveillez vos émotions et même certains souvenirs. Un véritable voyage olfactif et nostalgique ! Puis parmi des milliers de combinaisons, repartez avec une fragrance qui vous ressemble. Le plus ? Vous pouvez enregistrer votre formule pour la recommander plus tard !