Voici à quoi ressemble la fille de Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas aujourd’hui

Michael Douglas et Catherine Zeta Jones Ils se sont rencontrés à une époque où la différence d’âge semblait encore un obstacle pour célébrer l’amour. Fin 1998, le protagoniste de Attraction fatale Elle avait 54 ans alors que l’actrice britannique en avait 29. C’était Danny De Vito qui les a présentés dans le Festival de cinéma de Deauville de France et le coup de coeur est immédiat. Il venait de se séparer de sa femme Diandra Luker, la mère de son unique enfant jusqu’à présent, et elle était une star montante d’Hollywood.

Malgré les discussions sur la différence d’âge de 25 ans, Douglas et Zeta-Jones se sont rapidement mariés lors d’un grand mariage à New York, l’un des plus chers au tournant du millénaire. Comme si cela ne suffisait pas, en août 2000, ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, Dylan, et trois ans plus tard à Carys.

Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas (Photo : Getty)



Malgré le glamour et la sensualité qui les caractérisent tous les deux, les deux acteurs ont dû faire face à des difficultés de santé différentes. Alors que Michael Douglas a dû lutter contre un cancer de la langue, Catherine est tombée dans une crise grave et une dépression subséquente. Bien qu’ils aient été séparés pendant un certain temps, en 2013, après quelques mois, ils se sont réconciliés et aujourd’hui, ils continuent d’être l’un des couples les plus stables et choyés de tout Hollywood.

La plus jeune fille de Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas ira à l’université

Photo : Catherine Zeta-Jones et sa fille Carys.



Pendant ce temps, ses adolescents ont également flirté avec la célébrité. Surtout Carys, qui a 18 ans aujourd’hui. La jeune femme a posé avec sa mère dans différents magazines et l’a même accompagnée à de multiples événements et festivals. Mais alors qu’il semblait qu’elle se préparait à une carrière de mannequin, elle préfère maintenant commencer ses études universitaires.

C’est, il y a quelques mois, que Catherine partageait sur son compte Instagram une photographie sur laquelle elle montrait à ses fans le bonheur de la famille lors de la remise des diplômes de Carys. Comme c’était en période de pandémie, cela s’est fait en extérieur, mais cela n’a pas empêché l’accompagnement de tous. En effet, l’actrice a déclaré dans le message qu’elle était « fière » de la jeune femme d’avoir obtenu son diplôme avec mention. Sur la photo, vous pouvez également voir Dylan, 21 ans, qui a un profil plus bas.

Apparemment, Carys étudiera l’histoire politique comme son frère, bien que selon les propres mots de sa mère, il n’exclut pas d’agir à l’avenir. Zeta-Jones est très active sur Instagram, à tel point qu’il y a quelques jours, avant le départ de sa fille, elle a posté une vidéo de la jeune femme quand elle était petite et lui a dédié un autre joli texte.

« Carys fait ses valises pour l’université et je regarde ces vieilles vidéos. Ne lui dis pas que je les ai postées. »a déclaré le protagoniste de Chicago. Il faut dire que Catherine Zeta-Jones se prépare à un grand défi en étant Morticia Addams dans la nouvelle série de Addam fou, dirigé par nul autre que Tim Burton.