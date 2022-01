L’actrice confirme que l’enregistrement de la suite d »’Abracadabra » est terminé

Le retour de la soeurs sanderson C’est juste au coin de la rue. L’actrice Bette Midler vient de confirmer qu’il a terminé le tournage de la suite de « Hocus Pocus »ou comme nous le savions ici en Amérique latine, »Abra Cadabra »la bande classique d’Halloween de Disney. Dans un message publié sur son Twitter, Midler a partagé une image d’un cookie mettant en vedette les sœurs Sanderson, en écrivant » C’EST UN ENVELOPPEMENT !!!! », ce qui ferait référence à la fin du film.

L’actrice reprendra son rôle de Winifred Sanderson, du film de 1993 réalisé par Kenny Ortega. Nous aurons également le retour de Sarah Jessica Parker comme Sarah Sanderson Kathy Najimi comme Maty Sanderson déjà Douglas Jones comme William »Billy » Butcherson. Midler a confirmé le retour du trio original pour « Abracadabra 2 » en octobre 2020. « Ils voulaient faire un film, ils nous ont demandé si nous voulions reprendre le rôle des sœurs, auquel nous avons toutes dit oui », a-t-il déclaré lors de une entrevue à l’époque.

Semblable à la prémisse du film original, la suite verra les sœurs Sanderson ramenées accidentellement à la vie moderne. Les trois jeunes femmes qui les ont accidentellement ramenées devront trouver un moyen d’empêcher les sorcières affamées d’enfants de faire des ravages dans le monde. Le film sera réalisé par Anne Flecheravec un tiret de Jà D’Angelo.

« Maintenant plus que jamais, les gens ont besoin de rire. Nous devrions rire tous les jours, et il y a beaucoup de plaisir à avoir avec ces trois femmes incroyables jouant des personnages charmants d’un film si apprécié », avait précédemment déclaré Fletcher. « Je suis tellement reconnaissant d’aider à redonner vie à ces sorcières, et travailler à nouveau avec mes amis de Disney le rend encore plus spécial. C’est un film pour tout le monde, des fans qui ont grandi avec le premier film à la prochaine génération. « de spectateurs ».