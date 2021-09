Aperçu des nouveautés Netflix : Alerte Rouge

Netflix a partagé la bande-annonce de son film tant attendu alerte rouge, avec des chiffres en hausse : Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Chacun des acteurs a reçu 20 millions de dollars pour cette participation et le budget du film s’élève à 200 millions de la monnaie nord-américaine. Record absolu pour le géant du streaming ! Êtes-vous prêt à profiter de cette histoire?







Interpol a marqué deux criminels insaisissables d’un alerte rouge qui a commencé la chasse aux voyous. La personne chargée d’amener les voleurs à la loi est un agent du FBI qui les a traqués sur toute la planète. Gal gadot joue la voleuse numéro un qui a très bien couvert ses traces derrière chacun de ses coups.

Un trio de luxe pour le nouveau Netflix

D’autre part, Ryan Reynolds fait usage de son humour déjanté et absurde qui le caractérisent dans sa vie professionnelle. À l’occasion Le Rocher Il est sur le point de l’arrêter et le personnage de Ryan lui demande où il a acheté cette veste en cuir. « Il y a une vache qui a froid », est la déduction du criminel.

Tout indique qu’à un moment donné du film les personnages de Dwayne Johnson et Ryan Reynolds ils seront détenus en Russie et devront travailler ensemble. Il semble que la fille dangereuse et rusée, Gal gadot, cela les surprendra en quelque sorte et ils seront à la merci de la belle criminelle.

Gal Gadot éblouit dans Alerte Rouge. Photo : IMDb.



Netflix faites confiance à ce trio d’acteurs qui sont les noms les plus réussis du moment. Ryan Reynolds étonné de Mec libre tandis que Dwayne Johnson reste l’un des meilleurs salaires de l’industrie et nous pouvons actuellement le voir dans Croisière dans la jungle. Est-ce que tuGal gadot? Il est Wonder Woman! Il a rapidement atteint le statut d’icône. Le film sortira le 12 novembre.