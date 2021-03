Téléchargez les fonds d’écran OnePlus 9

Les fonds d’écran OnePlus 9, sur votre mobile: téléchargez-les gratuitement ici.

Le fabricant chinois OnePlus présentera officiellement sa nouvelle série OnePlus 9 dans quelques semaines et après vous avoir montré son design en images officielles, maintenant nous vous apportons les papiers peints des nouveaux terminaux phares de la marque asiatique.

Les fonds d’écran officiels des OnePlus 9, 9 Pro et 9R sur votre mobile

Merci aux gars de XDA-Developers auxquels nous avons eu accès les fonds d’écran du prochain produit phare OnePlus, qui sera présenté en société le 23 mars.

L’équipe de Outil de mise à jour de l’oxygène, qui partageait déjà les fonds d’écran officiels OnePlus 8T avant sa présentation, a publié les fonds d’écran, à la fois statique et dynamique, de la nouvelle gamme OnePlus 9.

Dans ce cas, on trouve 8 fonds d’écran statiques où les couleurs bleu, vert, orange et noir ressortent et quatre fonds d’écran dynamiques pour donner un autre air à notre smartphone.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le OnePlus 9 sera équipé d’un Écran AMOLED plat de 6,55 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui sera couronné par un trou dans l’écran, situé dans le coin supérieur gauche, où la caméra avant sera logée.

Le moteur de cet appareil est le chipset haut de gamme le plus puissant de Qualcomm aujourd’hui, le Snapdragon 888, un processeur à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G, qui sera accompagné par Mémoire RAM de 8 Go, de type LPDDR5, et une mémoire interne de 128 Go, type UFS 3.1, le plus avancé actuellement.

Dans la section photographique, ce OnePlus 9 disposera d’une triple caméra arrière composée de un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra-large de 48 MP et un troisième capteur, dont nous n’avons toujours plus d’informations.

Le nouveau terminal étoile du constructeur chinois ne reste pas non plus boiteux en autonomie en ayant une batterie de 4500 mAh avec charge rapide filaire de 65 W, charge sans fil 30 W et même la charge sans fil inversée.

Pour sa part, OnePlus 9 Pro partage certaines spécifications avec son jeune frère comme le processeur et la batterie, mais en diffère dans d’autres car il a un Écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces avec résolution QHD +, jusqu’à 12 Go de mémoire RAM et le capteur photographique principal choisi est le Sony IMX789.

Le troisième membre de cette famille, le OnePlus 9R (qui était initialement connu sous le nom de OnePlus 9E), dont nous avons déjà parlé précédemment, aura un écran de 6,5 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 670, également avec connectivité 5G, une triple caméra arrière avec un capteur principal de 34 MP et une batterie de 5000 mAh.

Pour vous faciliter le téléchargement de toutes les images, nous vous offrons la possibilité de télécharger tous les fonds d’écran OnePlus 9 à partir du dossier Google Drive que nous lions juste en dessous de ces lignes.

