Zack Snyder embrasse enfin Martha Meme de Batman v Superman: c’est ce que c’est

Dire que le travail de Zack Snyder au sein du DCEU a été source de division serait le dire légèrement. Et aucun moment de ses films n’a été plus ouvertement moqué et critiqué que la scène de Batman v.Superman où Batman, en apprenant que Superman a également une mère nommée Martha, arrête d’essayer de tuer l’homme d’acier, et les deux font équipe au lieu. Dans une récente interview, Snyder a semblé résigné à accepter que le moment «Martha» restera à jamais un sac de frappe de la culture pop.

« Vous savez, que puis-je dire? Je veux dire, c’est ce que c’est. Nous avions l’impression que c’était le lien parfait entre ces deux gars. La culture pop voulait vraiment s’amuser avec ce film. Ils avaient envie de donner un coup de pied à ce film dans le dans l’entrejambe. Et … c’est ce que c’est, vous savez? Je ne sais pas quoi dire à part: « Oh, eh bien, » vous savez? Nous l’aimons toujours. Et nous pensons que c’est vraiment cool … . Tu sais, je … Je n’ai aucune mauvaise volonté envers quiconque veut faire une blague sur Martha. Je suis juste content qu’ils en parlent encore. «

Ce n’est pas la première fois que Zack Snyder a été interrogé sur le moment «Martha» ces derniers mois, et le cinéaste semble toujours soutenir cette scène. Dans une autre interview du mois dernier, Snyder avait souligné que la scène était au cœur du thème de Batman contre Superman.

« Vous savez, je – clairement je suis fan de et je suis très intéressé par la façon dont Martha – ce concept, c’est au cœur du film, je veux dire, c’est à 100% la cheville ouvrière qui maintient l’ensemble du film ensemble. Et je pense que c’est révélateur de la façon dont Batman v Superman a été reçu que son locataire central était en quelque sorte … rabaissé et ridiculisé. «

Alors que Batman passe soudainement de vouloir tuer Superman à faire équipe avec lui dans Batman contre Superman semblaient brusques, leur relation a encore évolué dans le prochain Justice League de Zack Snyder. Le film commence avec Bruce Wayne souhaitant honorer l’héritage de Superman en créant une nouvelle ligue de héros. C’est aussi Bruce qui pousse à ressusciter Superman.

Dans les suites prévues plus tard pour Justice League de Zack Snyder, il a été révélé que Bruce tombe amoureux de Lois et que les deux conçoivent un enfant ensemble dont Bruce n’est pas au courant. Après avoir été informé de son enfant, Bruce sacrifie sa vie pour sauver Lois. L’enfant est ensuite élevé par Superman et Lois et grandit pour devenir le prochain Batman.

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle arrive de DC Cinematic Cast.

