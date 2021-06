« Femme » : ce que pense vraiment reallyzge Özpirinçci de Bahar

A 35 ans, zge Özpirinçci Elle est l’une des actrices turques les plus reconnues et les plus appréciées au monde. Son interprétation de Bahar Çesmeli dans la telenovela « Femme« A marqué un avant et un après dans sa vie professionnelle.

Dans une récente interview avec le magazine espagnol Diez minutos, le protagoniste de la feuilleton turc « Kadin », le nom original de la production, a fourni des détails sur ce que l’interprétation de son personnage signifiait pour elle.

zge Özpirinçci elle se décrit comme une femme curieuse et énergique, qualités un peu différentes de son caractère Bahar; qui reste veuve avec deux jeunes enfants après la mort de son mari dans un accident. Malgré les difficultés, la jeune femme essaie d’élever ses enfants de 8 et 3 ans.

Malheureusement, elle tombe malade et doit contacter sa mère, Hatice, qu’il n’a pas revu depuis 20 ans après l’avoir abandonnée. De plus, il doit faire face à d’autres problèmes du passé comme sa propre sœur, Sirine, une jeune femme sans scrupules qu’elle ne connaissait pas et qui avait une relation amoureuse avec son défunt mari.

« Femme » est une histoire de dépassement, de sacrifice, d’amitié et d’aide. C’est un drame centré sur l’amour de la famille et la survie face à la perte d’un être cher. Mais c’est aussi une histoire de trahison, de secrets et de pardon.

Özge Özpirinçci joue Bahar dans le feuilleton turc « Woman » (Photo : Fox Turquie)

ÖZGE ÖZPIRINCCI SUR SON PERSONNAGE BAHAR DANS « MADRE »

Pour Özge Özpirinçci, c’est un honneur d’avoir joué Bahar Çesmeli puisqu’il la considère comme une femme forte et réelle. De plus, il sent qu’elle lui a appris à être plus reconnaissant puisqu’il doit toujours faire face aux obstacles que la vie lui jette.

Elle aime aussi que Bahar évite à tout prix que ses enfants souffrent des choses qui lui arrivent, elle sait très bien qu’ils ne sont pas la cause de ces problèmes. En revanche, vous aimeriez que votre personnage prenne davantage soin de lui et lui demande de temps en temps ce qu’il veut vraiment.

Autre révélation de l’actrice, elle aurait adoré jouer Sirin, sa méchante sœur. Concernant ses compagnons de roman, elle commente qu’elle s’entend très bien avec tout le monde, mais surtout avec Serif Erol, qui joue Enver, car il est l’une des personnes les plus drôles qu’il ait jamais rencontrées.

« Mother » est la première telenovela dans laquelle Özge Özpirinçci joue avec des enfants dans presque toutes les scènes ; cependant, elle se sentait très à l’aise car les petits l’aidaient beaucoup. Pour elle, ce sont les personnages d’enfance les plus merveilleux et les plus réalistes de la télévision.