Johnny Depp : il recevra la plus haute distinction du Festival de San Sebastian

Johnny Depp Il traverse le pire moment de sa carrière lorsqu’il est affecté par sa situation juridique avec Amber Heard, dans laquelle les deux ont été poursuivis pour voies de fait et diffamation. Pour le moment cette confrontation reste en attente jusqu’en 2022, mais il continuera dans la recherche de reprendre son chemin et d’acquérir une meilleure notoriété. C’est pour ça que le Festival de Saint-Sébastien sera d’une grande aide pour y parvenir en vous remettant votre prix le plus important.

La débâcle a commencé à la fin de l’année dernière lorsque a perdu son procès devant le journal The Sunqui l’a appelé « batteur de menottes ». La première conséquence de cela a été que Warner Bros. a pris des mesures sur la question et Je t’ai définitivement viré de la saga des Animaux Fantastiques. Après un moment, Disney a confirmé qu’il ne voulait pas de lui pour des projets liés à Pirates des Caraïbes, et plus de portes ont commencé à se fermer..

Malgré sa situation personnelle, il y a des endroits où il continue d’être le bienvenu, comme dans le Fête de Saint-Sébastien, Qui est-ce Le Donostia Award vous sera remis lors de la prochaine édition de la cérémonie. Cela a été rapporté dans un communiqué : « Johnny Depp, l’un des acteurs les plus talentueux et polyvalents de la cinématographie contemporaine, recevra un Donostia Award le mercredi 22 septembre à l’Auditorium Kursaal, dans le cadre de la 69e édition du Festival de Saint-Sébastien ».

« Ce sera la troisième visite de Johnny Depp au Festival après son passage éphémère en 1998 avec Terry Gilliam et son retour en 2020 pour la participation de Crock of Gold : A Few Rounds avec Shane MacGowan (Crock of Gold : Drinking with Shane MacGowan) »Ils ont annoncé, après une longue lettre dans laquelle ils ont passé en revue tous leurs travaux. Si vous êtes en ville, ils ont signalé que Les billets pour assister à l’événement seront mis en vente le 13 septembre.







En plein conflit judiciaire qu’il traverse avec son ex-femme, Johnny Depp vous tombez sur ce clin d’oeil qui peut vous ramener au premier plan. De plus, la semaine dernière, ils ont confirmé que Ambre entendu Il doit présenter la preuve d’avoir fait don des sept millions de dollars de son divorce, dans ce qui est un premier triomphe dans la recherche de la preuve de son innocence.