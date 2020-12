Lil Wayne rejoint par une danseuse de ballet sexy pour le visuel « 2 Diamonds »

Le rappeur a déposé un autre clip vidéo de « No Ceilings 3: A Side ».



Un jour avant la sortie de Pas de plafond 3: côté B,Lil Wayne nous a donné un autre visuel de la première sortie de l’album. Sur « 2 Diamonds », Lil Wayne se lamente sur sa femme principale alors que leur relation avait connu une période difficile. Le rappeur partage à la fois des barres sexuellement explicites et épuisées sur le plan émotionnel sur sa romance défaillante et une fois de plus, il semble qu’il utilise sa maison comme décor pour son dernier visuel.

Cette fois-ci, Weezy s’associe à un danseur pour l’aider à s’exprimer artistiquement. Elle a été vue dans une chemise de nuit en train de faire un ballet sur la pointe et plus tard dans une chambre à coucher en lingerie noire alors qu’elle montre quelques mouvements sexy. Certains pensent que le morceau pourrait concerner sa petite amie Denise Bidot, mais Wayne n’a donné aucun indice quant à qui a inspiré le single amoureux. Découvrez le visuel de quarantaine du rappeur félicité et assurez-vous de diffuser Pas de plafond 3: côté B.