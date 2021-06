Quentin Tarantino envisage la retraite en tant que directeur

Aujourd’hui, le rôle que Quentin Tarantino joue en tant que cinéaste dans la culture populaire est indéniable. Le réalisateur controversé a été accusé à plusieurs reprises d’avoir volé de manière flagrante des plans et des séquences dans ses œuvres (ce qu’il a ouvertement accepté à plusieurs reprises) ou a reçu des accusations dans lesquelles ses films sont accusés d’être « le pur style sur le fond », quelque chose qu’il ne semble pas trop le déranger.

Pendant des années, Tarantino a signalé qu’il voulait prendre sa retraite après la sortie de son dixième film, un sujet qu’il a de nouveau évoqué dans une récente interview dans laquelle il explique à quel point les derniers films de nombreux réalisateurs sont généralement horribles, alors il espère être l’exception. .

« Beaucoup de réalisateurs ont des films de fin horribles. Ses pires films sont généralement ses derniers », a déclaré Tarantino lors d’une conversation avec Alric Kane et Brian Saul sur le podcast Pure Cinema.

Tarantino pense que c’est le cas pour de nombreux réalisateurs de l’âge d’or qui ont fini par faire leurs derniers films dans les années 1960, et que cela a également été le cas pour de nombreux réalisateurs du « New Hollywood » qui ont arrêté de réaliser entre les années 1980 et le Années 1980. Années 90.

Il est donc rare de terminer sa carrière dans un film décent. Finir avec un bon film est phénoménal.

« Je veux dire, la plupart des derniers films des réalisateurs sont nuls. Peut-être que je ne devrais pas faire un autre film car je serais très heureux de lâcher le micro », a déclaré Tarantino, assurant qu’il considère « Il était une fois à Hollywood » comme une bonne fin à sa carrière de cinéaste.

Quentin Tarantino a créé « Il était une fois à Hollywood » en 2019. Le film a réussi à recueillir un total de dix nominations aux Oscars, en plus de décerner la victoire à Brad Pitt en tant que « Meilleur acteur de soutien ». Cet été, le réalisateur publiera la novélisation officielle du film dans le cadre d’un contrat de deux livres avec Harper Collins, il n’y a pas encore de détails sur ce deuxième livre.