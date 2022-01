Ben Stiller aimerait revenir pour Mystery Men 2

Des équipes imparables de super-héros vengeurs sont partout ces jours-ci, mais il y avait un gang de marginaux semi-superpuissants qui l’ont fait bien avant qu’il ne soit populaire, Hommes mystérieux. Mettant en vedette Ben Stiller en tant que l’un des membres de l’équipe de justiciers décousus, l’acteur a maintenant déclaré qu’il aimerait revenir pour cette suite tant attendue.

« C’est la première fois que j’en entends parler, mais bien sûr. Je suis tout à fait d’accord. Je me suis amusé à le faire… Ouais, ce serait génial. C’était un casting vraiment très amusant. Et il y a encore de la rage et de la fureur quelque part en moi, je pense.

Dans une interview avec Comicbook.com, Stiller a déclaré qu’il n’avait entendu parler d’aucune nouvelle concernant une éventuelle Hommes mystérieux 2, mais n’a pas tardé à déclarer qu’il était « tout à fait d’accord ». L’acteur et comédien a même laissé entendre qu’il y avait encore une partie de cette rage de M. Furious qui se cache sous sa coque extérieure plus douce.

FILM VIDÉO DU JOUR

Réalisé par Kinka Usher dans son premier long métrage de réalisateur et écrit par Neil Cuthbert, 1999 Hommes mystérieux est vaguement basé sur Flaming Carrot Comics de Bob Burden. Avec Ben Stiller, Hank Azaria, William H. Macy, Greg Kinnear, Janeane Garofalo, Paul Reubens, Kel Mitchell, Wes Studi, Geoffrey Rush, Lena Olin, Eddie Izzard, Claire Forlani et Tom Waits (vous pouvez voir pourquoi Stiller avait un tel amusant de travailler avec ce casting), Hommes mystérieux suit un groupe de super-héros en herbe, mais en grande partie nuls.

Échouant à plusieurs reprises à la hauteur de leurs rêves et de leurs devoirs de super-héros, les Mystery Men ont la chance de se lever et d’être comptés après la mort accidentelle de Captain Amazing, le super-héros local de Champion City. Ainsi, les Mystery Men réunissent un groupe hétéroclite dans l’espoir de protéger leur ville du génie criminel, Casanova Frankenstein.





Mystery Men est la parfaite parodie de super-héros qui mérite d’être revisitée





Images universelles

Avec des héros tels que The Blue Raja, un super-héros qui utilise des couverts, mais jamais des couteaux, avec une grande précision ; The Shoveler, un ouvrier de carrière devenu super-héros qui manie une pelle comme arme; M. Furious, dont le pouvoir est sa rage ; Spleen, un super-héros dont les flatulences sont presque mortelles ; et Invisible Boy, qui ne peut devenir invisible que si personne ne regarde, Hommes mystérieux est la parfaite parodie du genre.

Le film a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques, mais a malheureusement émergé comme une bombe au box-office, rapportant un peu plus de 33 millions de dollars dans le monde contre un budget de 68 millions de dollars. Depuis lors, cependant, Hommes mystérieux a attiré un public passionné, beaucoup se demandent si nous verrons un jour le Hommes mystérieux honorer à nouveau le grand écran. Considérant que les films de bandes dessinées et les suites héritées n’ont jamais été aussi populaires, le moment pourrait être idéal pour réunir le Hommes mystérieux pour une autre aventure.

En plus de déclarer son désir de se déguiser à nouveau en M. Furious, Ben Stiller est actuellement occupé derrière la caméra. Stiller dirigera la prochaine série télévisée à suspense, Rupture, mettant en vedette Adam Scott, qui se concentre sur un programme utilisé pour séparer les souvenirs non professionnels de leurs employés de leurs souvenirs professionnels. Severance devrait être diffusé sur Apple TV+ le 18 février 2022.





Ben Stiller refuse de retirer Trump de Zoolander malgré la pression croissante des fans Avant sa campagne présidentielle, Donald Trump est brièvement apparu dans Zoolander en 2001, aux côtés de sa femme Melania.

Lire la suite





A propos de l’auteur