Turn Based Mecha RPG Relayer souffle sur PS5, PS4 en 2021

Un mecha RPG, dites-vous? Vous venez sur PlayStation 5 et PlayStation 4? Plus tard cette année? Et il obtient une sortie mondiale simultanée? D’accord, vous avez notre attention.

Relayer est développé par Kadokawa Games, et selon la bande-annonce de gameplay ci-dessus, il semble que cela pourrait être sacrément cool – surtout si vous êtes un fan de mecha anime.

Relayer a un combat au tour par tour, qui est renforcé par un système de travail en profondeur. Des attaques spéciales activent des animations sympas, et toute l’esthétique du jeu est belle et nette. Espérons que nous en verrons plus bientôt.

Relayer est-il soudainement sur votre radar? Ne vous laissez pas abattre dans la section commentaires ci-dessous.