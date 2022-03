Le conseiller de Jeremy Kyle Show, Graham Stanier, brise le silence après un documentaire

Le spectacle de Jeremy KyleL’ancien conseiller de Graham Stanier a rompu son silence à la suite du récent documentaire de Channel 4 sur l’émission, après avoir défendu le « service de suivi » que les invités ont reçu.

L’émission de jour a duré 17 séries jusqu’à son annulation en 2019, à la suite du décès de l’invité Steve Dymond, décédé d’une surdose de morphine et d’une hypertrophie ventriculaire gauche après avoir participé au programme.

Après un documentaire en deux parties Jeremy Kyle : Mort le jour conclu plus tôt cette semaine, Stanier a publié une longue déclaration sur Instagram, accompagnant son message d’un graphique d’une citation de Martin Luther King Jr. qui dit : « La question la plus urgente de la vie est : que faites-vous pour les autres ?

Dans son message, Stanier a énuméré les différentes facettes du service de suivi qui Le spectacle de Jeremy Kyle mis à la disposition de ses hôtes.

Selon le psychothérapeute consultant, cela comprenait « des programmes de traitement résidentiel pour les clients souffrant de dépendance à la drogue, à l’alcool ou au jeu », tandis que des milliers de personnes étaient « orientées vers des séances de conseil, de médiation familiale et de gestion de la colère ».

Jérémy Kyle. 1 crédit

Des milliers de personnes, a-t-il dit, ont également été « orientées vers des conseils parce qu’elles étaient aux prises avec des événements difficiles de la vie tels que le deuil, la rupture d’une relation, le stress et, dans certains cas, des problèmes de santé physique pénibles », tandis que des milliers d’autres ont été « orientées ou signalées à des agences de soutien externes ». pour les réengager ou les engager avec des services qui amélioreraient leur vie ».

Stanier a écrit: «L’émission elle-même était une émission de résolution de conflits, mais elle a également défié l’homophobie, la transphobie et le racisme et elle a fourni une plate-forme aux courageux survivants de la violence domestique, des traumatismes et des traumatismes de l’enfance parce qu’ils voulaient sensibiliser le public et finalement aider les autres.

«Le spectacle a fourni une plate-forme pour des enfants inspirants qui ont été récompensés pour leur courage et leur bravoure extraordinaires alors qu’ils faisaient face à une maladie grave et il a également mis en lumière leurs parents et leurs soignants pour leurs actes désintéressés de prendre soin des autres.

«Le spectacle a emmené de nombreux enfants diagnostiqués avec des conditions médicales limitant ou menaçant la vie en vacances afin qu’avec leurs parents et leurs soignants, ils puissent créer de merveilleux souvenirs ensemble.

« Le spectacle a également réuni des centaines, voire des milliers de frères et sœurs, de parents et de membres de la famille élargie après des années de séparation. »

Il a conclu que « de nombreuses personnes ont bénéficié » du service de suivi, et qu’il y en avait aussi « beaucoup qui en ont bénéficié et qui n’ont pas participé à l’émission ».

« Certains ont utilisé le service comme une ligne d’assistance et dans certains cas, quelques-uns ont reçu un programme de traitement résidentiel gratuit par un généreux fournisseur de services », a ajouté Stanier.

« Le service a eu un impact positif sur la vie de nombreuses personnes et, dans certains cas, ceux dont les besoins sont souvent ignorés et ignorés au sein de notre société ont été reconnus et entendus par l’équipe de suivi. »

Graham Stanier et Jeremy Kyle aux TV Choice Awards en 2012. Photo : Alamy

Dans une déclaration au Sun, Kyle a déclaré: « Je tiens à réitérer mes plus sincères condoléances aux amis et à la famille de M. Dymond.

« J’ai toujours soutenu qu’il serait inapproprié de discuter de la mort tragique de Steve Dymond avant la fin de l’enquête judiciaire.

«De même, les allégations fausses et préjudiciables portées contre moi par Channel 4 sont maintenant avec les avocats.

‘Il ne fait aucun doute qu’ITV abordera les problèmes soulevés par Channel 4 concernant la production par ITV de Le spectacle de Jeremy Kyle eux-mêmes, ce serait une erreur de ma part de parler en leur nom.