Il est temps de se débarrasser de ce qui aspire les énergies

Avez-vous déjà senti que quelqu’un avait endommagé votre vie d’une manière ou d’une autre, même si vous n’avez rien fait de vraiment concret?

Ou avez-vous ressenti le contraire, que vous avez fini par nuire à quelqu’un, même si vous ne le vouliez pas, avec une simple question d’énergie?

Eh bien, vous avez peut-être eu affaire à une larve astrale sans le savoir.

Quels sont-ils et comment sont-ils créés?

Les larves astrales sont un groupe de mauvaises énergies qui influencent votre vie directement ou indirectement. Ils se forment lorsque beaucoup de miasmes (énergie négative produite par les mauvaises actions et pensées humaines) se regroupent dans un environnement. Donc, si quelque part il y a beaucoup de guerre, de mauvaises pensées ou d’envie, cette énergie finit par éveiller le pire des gens ou créer des barrières pour que leur vie ne se passe pas comme ils le souhaiteraient.

Les 5 sources de larves astrales qui sucent votre énergie:

Les gens qui vivent avec vous

Bien sûr, ce n’est pas n’importe qui! Nous parlons de ces collègues qui se plaignent toujours, mécontents ou insatisfaits de tout et de tout le monde.

Maladies comme la dépression et les pensées négatives

Quiconque a ou a eu une dépression connaît très bien le sentiment d’avoir une larve astrale collée à vous, car le sentiment est que vos énergies (physiques, émotionnelles et spirituelles) disparaissent. En ce qui concerne les pensées négatives, nous savons être notre plus grand ennemi! Nos pensées négatives sont des produits de notre tête qui aident à générer des larves astrales et qui finissent par créer une grande barrière de peurs, de limitations et d’insécurités dans nos vies.

Esprits désincarnés

Lorsqu’un esprit ne peut pas trouver la paix ou a quelque chose qu’il veut résoudre sur Terre, il est possible qu’il «reste coincé» dans quelqu’un, mais pas nécessairement pour faire du mal. Ce qui se passe, c’est que parce qu’il est constamment avec quelqu’un, l’énergie de cet être humain finit par être affectée.

Les mauvaises pensées des autres

Les envieux ont beaucoup de pouvoir! Il y a des gens qui, en plus de vouloir être ou d’avoir ce que nous avons, ne veulent pas que notre vie aille de l’avant. L’énergie qu’ils nous envoient, même si c’est involontairement, peut considérablement influencer nos chemins.

La magie noire fonctionne

Lorsque le trou est plus bas, il y a des gens qui peuvent faire appel à la magie noire, stagnant l’énergie négative dans nos vies.

Guide pour dire adieu aux larves astrales

Soyez toujours attentif à vos pensées, car ce sont elles qui produisent le mal.

Acceptez que la pensée négative existe, mais donnez plus de voix à la pensée positive.

Souhaitez du bien pour vous-même ainsi que pour les autres, y compris les personnes que vous n’aimez pas.

Faites un travail de purification spirituelle.

Priez ou rejoignez les groupes de prière.

Faites du yoga ou de la méditation.

Ce sont quelques moyens qui peuvent vous aider à vous débarrasser des larves astrales et, surtout, à arrêter de les produire. Nous ne sommes pas des saints, nous sommes pleins de qualités et de défauts, et autant que nous sommes de bonnes personnes, il est naturel d’avoir une pensée négative même si nous nous battons contre elle. Contrôlez-vous et essayez autant que vous le pouvez de produire et de répandre une bonne énergie. Après tout, c’est l’un des moyens de changer le monde!