Sur les réseaux sociaux, elle ressemble à une motard, mais en réalité, c’est un homme de 50 ans qui utilise FaceApp

Consulter le profil Twitter de l’utilisateur @azusagakuyuki vous pourriez penser que vous êtes confronté à un simple récit d’une jeune fille passionnée de motos. Rien d’étrange: parmi les messages apparaissent de nombreux selfies de la Japonaise devant sa moto, certains dans l’atelier et d’autres lors d’un voyage à travers le pays. Il n’y a qu’un seul problème: celui dépeint sur les photos et suivi par plus de 23 000 personnes n’est pas une jeune fille passionnée de motos. Pas même une fille: c’est en fait un homme de 50 ans qui utilise l’application FaceApp pour changer les formes de son visage.

Pour le savoir, certains utilisateurs, méfiants des reflets dans les miroirs, ont commencé à enquêter. En fait, dans ces réflexions, les formes du visage ne correspondaient pas à celles de la fille représentée dans le selfie, élément qui a donné lieu à un grand nombre de messages demandant qui était réellement derrière le profil Twitter. Certains médias japonais ont donc relevé le défi et recherché l’auteur des photographies, découvrant que le motard est en fait un homme de 50 ans qui utilise une application de modification du visage pour changer de sexe.

« Personne ne veut voir un oncle sur les réseaux sociaux », a expliqué le motard. « Alors je suis devenue une belle fille. » De cette manière, a-t-il expliqué à un diffuseur japonais, il aurait atteint des nombres plus élevés sur les réseaux sociaux. L’application utilisée par l’homme est FaceApp, également très réputé dans notre pays: grâce à ce logiciel il est possible de sélectionner le filtre pour changer de sexe et se transformer d’homme en femme et vice versa. Avoir les cheveux longs a fait le reste: les selfies ont l’air extrêmement réalistes et cela semble être devant une fille passionnée de motos.

