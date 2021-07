Que sont les « chips de pâtes » ? Nous avons essayé la dernière tendance alimentaire TikTok

Ils sont viraux pour une bonne raison, et ils sont la gâterie rapide parfaite pour ceux qui aiment grignoter des aliments salés, au fromage et à l’ail.

Emily Chan, alias @bostonfoodgram sur TikTok, une blogueuse culinaire qui a partagé son point de vue sur les chips de pâtes sur l’application en avril, dit qu’elle a d’abord repéré la recette sur Delish, puis a décidé d’adapter la recette à ses propres préférences de saveur et de la partager avec elle suiveurs.

Dans son TikTok viral, qui a accumulé près de 2 millions de vues, Chan guide les téléspectateurs à travers des pâtes farfalle bouillantes, en ajoutant du parmesan râpé, de l’huile d’olive et de l’ail et de la poudre d’oignon dans le bol, puis en faisant frire les nœuds papillon sur 400 jusqu’à ce qu’ils deviennent croustillants » frites. » Désormais, les vidéos sous le hashtag #PastaChips ont plus de 361 millions de vues.

« La recette est super rapide, facile et implique très peu d’ingrédients », a déclaré Chan à 45secondes.fr Food. « C’est exactement ce que je recherche quand je cuisine. »

Chan sert également ses chips de pâtes avec une trempette marinara, mais dit parfois qu’elle change les assaisonnements ou les condiments lorsqu’elle les prépare à la maison.

« J’aime les tremper dans de la sauce marinara, de la moutarde au miel ou parfois de la sauce barbecue si je cherche un changement », a déclaré Chan. « Je garde généralement la recette telle quelle, mais je peux ajouter une touche de poivre de Cayenne pour un peu de piquant. »

J’ai essayé la méthode de fabrication des chips de Chan dans ma propre cuisine et j’ai été époustouflé par la fantastique collation que j’ai créée en si peu de temps. Après avoir cuit et égoutté les farfalle, j’ai mélangé les assaisonnements recommandés, l’huile d’olive et le fromage dans le bol et j’ai suivi la suggestion de Chan de cuire les chips de pâtes à 400 ° F pendant cinq minutes dans ma friteuse à air avant de retourner et de cuire encore deux minutes.

Ma tentative de chips de pâtes frites à l’air a donné des chips à l’ail et au fromage parfaitement croustillantes. Terri Peters

La collation qui en résulte peut être décrite comme ayant la saveur d’un dîner de pâtes tout en étant suffisamment portable pour être mangée pendant une soirée cinéma sur le canapé.

Tremper des pâtes croustillantes et au fromage dans la marinara était le paradis des collations, et comme je n’ai pas fait frire à l’air toute la boîte de nœuds papillon, j’ai plus de pâtes cuites prêtes dans mon réfrigérateur pour la prochaine fois que l’envie de grignoter se présente.

Chan a été étonnée par la réponse virale à ses chips de pâtes.

« Je ne pensais pas du tout que cette recette serait populaire », a-t-elle admis. « Je pense que les gens adorent les nouveaux plats qu’ils peuvent mettre dans la friteuse à air. Et les ingrédients sont ceux que la plupart des gens ont déjà dans leurs cuisines, donc vous n’avez généralement pas besoin d’acheter quoi que ce soit de plus pour les essayer. »

Et depuis que la recette est devenue virale, les gens ont mis leur propre tour sur la tendance – comme des chips à base de nouilles ramen et de nouilles à lasagne. Les pastabilités sont vraiment infinies.

« J’aime voir comment les gens modifient la recette et comment ils se révèlent », a-t-elle déclaré.