Rat in the Kitchen Episode 2 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de Rat in the Kitchen, car le premier épisode de cette nouvelle émission est sorti le 31 mars 2022. Après avoir regardé ce nouvel épisode, tous ses fans recherchent la sortie du prochain épisode. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous découvrirez la dernière date de sortie de Rat in the Kitchen Episode 2 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder cette saison, où diffuser cette émission en ligne, ainsi que d’autres informations que vous devez savoir à ce sujet. Découvrons sans tarder la date de sortie du prochain épisode de cette émission.

Rat dans la cuisine Épisode 2 Date de sortie

La date de sortie de Rat in the Kitchen Episode 2 est sortie et les fans sont ravis de la sortie de cet épisode. Cet épisode sortira le 7 avril 2022. Une fois cet épisode sorti, vous pourrez vous amuser tout en regardant cet épisode.

Nous avons intégré la vidéo qui vous aidera à avoir un aperçu de cette série. D’un simple clic, vous pouvez regarder cette série et vous amuser en la regardant.

Rat dans la cuisine Cast & Crew

Après avoir expliqué la date de sortie de l’épisode 2 de Rat in the Kitchen, nous aimerions en savoir plus sur les acteurs et l’équipe de cette série. Les acteurs et l’équipe de cette série vous aideront à vous faire une meilleure idée du personnage et de cette série. Voici la liste des acteurs et de l’équipe de la série Rat in the Kitchen.

Natasha Leggero est l’hôte

Ludo Lefebvre est l’hôte

Adam Reed est l’hôte

Adam Freeman est l’hôte

Simon Thomas est l’hôte

Bernie Schaeffer est l’hôte

Kenny Rosen est l’hôte

Glenn Hugill est l’hôte

En savoir plus sur Rat dans la cuisine

Nous avons expliqué la date de sortie de Rat in the Kitchen Episode 2, ainsi que les acteurs et l’équipe de cette série, nous aimerions maintenant expliquer une brève introduction de cette série :

Rat in the Kitchen est l’histoire de 6 cuisiniers différents qui s’affrontent pour gagner un prix en argent dans une série de défis. L’un de ces cuisiniers essaie de saboter leurs efforts, les rats dans la cuisine. Cette série est pleine d’amusement et d’engagement, vous ne vous ennuierez pas une seule seconde en regardant cette série.

Où regarder le rat dans la cuisine

Nous avons expliqué la date de sortie de Rat in the Kitchen Episode 2 et d’autres informations concernant cette série télévisée, maintenant nous aimerions expliquer où regarder cette série :

Vous pouvez regarder le rat dans la cuisine sur Spectrum TV. En dehors de cela, vous pouvez également le regarder sur Hulu TV. En regardant Rat in the Kitchen sur Hulu, vous pouvez choisir la qualité à laquelle vous souhaitez regarder cette série.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de Rat in the Kitchen, la plate-forme de diffusion en continu de cette nouvelle série, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions liées à ce nouveau spectacle dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

