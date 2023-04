Le clip de la petite sirène révèle le meilleur look de la transformation d’Ursula de Melissa McCarthy

Disney avait sorti une nouvelle featurette pour La petite Sirène, offrant un autre aperçu du remake en direct du classique animé. La nouvelle prise présente Halle Bailey comme une nouvelle incarnation d’Ariel, et elle a figuré en bonne place dans les teasers et autres supports promotionnels. Cependant, seuls de brefs aperçus ont été montrés du méchant du film, ce qui serait Mélissa McCarthy comme Ursula la sorcière de la mer. Cela change avec la sortie d’une nouvelle featurette intitulée « A World Reimagined », que vous pouvez regarder dans la vidéo ci-dessous.





Dans la vidéo, des images sont montrées d’Ursula disant à Ariel: « Je te regarde depuis longtemps. » Différents plans sont ensuite montrés de la méchante, dont une scène où elle tourne dans l’eau, montrant ses nombreux tentacules. On peut également voir des moments de la scène d’Ursula offrant à Ariel le marché qui lui permettra d’explorer le monde humain hors de la mer, mais avec un certain hic.

« Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula, elle est extraordinaire », déclare le réalisateur Rob Marshall dans la vidéo.

McCarthy a ajouté: « Elle est tellement plate et complice », tandis qu’Awkwafina (Scuttle) a décrit le méchant comme « hilarant et terrifiant ».





Melissa McCarthy a parlé de son inspiration

Melissa McCarthy a récemment expliqué ce qu’il fallait pour donner vie à Ursula. Une partie de l’inspiration pour la façon dont elle dépeint la méchante sorcière de la mer était en pensant à la « drag queen » en elle, notant qu’en tant que grande fan de drag shows, elle s’en est inspirée pour déterminer comment elle voulait dépeindre le personnage de Disney .

« Il y a une drag queen qui vit en moi », a déclaré McCarthy, via Entertainment Weekly. « Je suis toujours sur le point d’aller à plein temps avec elle… Garder l’humour, la tristesse et la nervosité d’Ursula est tout ce que je veux chez un personnage – et franchement, tout ce que je veux chez une drag queen… Je suis un grand, grand fan des drag shows et de tout leur art et de leur divertissement. »

Le film a été écrit par David Magee sous la direction de Rob Marshall. Avec Halle Bailey dans Ariel et Melissa McCarthy dans Ursula, le film met également en vedette Jonah Hauer-King dans Eric, Javier Bardem dans King Triton, Noma Dumezweni dans Queen Selina et Art Malik dans Grimsby. On retrouve également dans le film les voix de Daveed Diggs dans le rôle de Sebastian, d’Awkwafina dans celui de Scuttle et de Jacob Tremblay dans celui de Flounder.

La petite Sirène sortira dans les salles de cinéma le 26 mai 2023. Pour un autre regard sur le film, vous pouvez consulter une bande-annonce officielle ci-dessous.