L’accès à tous vos SMS ne coûte que 16 €

Bien que la technologie en règle générale soit conçue pour rendre la vie plus facile, nous ne pouvons pas ignorer qu’elle a aussi ses dangers, donc quand il s’agit de l’utiliser, nous devons le faire correctement.

Prenons l’exemple de WhatsApp, un outil très utile pour communiquer avec nos connaissances et parents et dans un premier temps, totalement inoffensif. Eh bien, à la fois sur WhatsApp et sur d’autres réseaux sociaux, nous pouvons être victimes d’escroqueries et de phishing donc nous devons garder les yeux grands ouverts.

Et même avec des SMS ou des SMS, nous pouvons être en danger. Parce que, Saviez-vous que pour seulement 16 €, un pirate informatique peut accéder à tous nos messages? Nous ne les avons pas crus au début non plus.

Un hacker et 16 €, il n’en faut plus pour accéder à nos SMS

Si vous faites partie de ceux qui pensent qu’en utilisant l’application de messagerie texte au lieu de WhatsApp et Telegram vous êtes complètement à l’abri des cyberattaques, vous devriez lire ce rapport de la carte mère.

Aucun signe que l’appareil avait été piraté, aucune carte SIM modifiée, aucune trace de piratage … Hacker Lucky225 avait été rapide et propre. Il n’avait utilisé qu’un service d’une société appelée Sakari (dont la destination est le marketing par SMS) pour rediriger tous les SMS vers votre propre numéro.

Une fois que tous les messages texte sont redirigés vers le numéro de téléphone du pirate, accédez au reste des comptes en tant que WhatsApp, Facebook, Instagram ou toute autre application qui demande le numéro de téléphone pour accéder au compte c’est vraiment simple.

Heureusement, Lucky225 piratait le SMS d’un journaliste avec son consentement mais, Et si ce hacker avait de mauvaises intentions? Et le tout pour seulement 16 €.

Après cette expérience, la société propriétaire de ce programme a résolu cet exploit, mais Internet est vaste et il existe des centaines ou des milliers de programmes comme celui-ci ou des programmes similaires. Les experts assurent qu’en piratant le SMS, un pirate informatique peut accéder à n’importe quel autre compte utilisateur, c’est pourquoi ils recommandent n’utilisez pas de messages texte pour tout aspect lié à la sécurité. À cet égard, ils reconnaissent qu’avec l’authentification à deux facteurs, il est préférable d’utiliser des applications comme Google Authenticator plutôt que des SMS.

Il est clair que même si nous sommes prudents, Internet est plein de dangers. Nous vous recommandons de suivre ce guide de sécurité Android pour au moins, ne facilite pas les choses pour les criminels.

