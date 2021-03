L’évolution de Joker de Suicide Squad à la Justice League de Zack Snyder expliquée par Jared Leto

Jared Leto a parlé de son retour au rôle du Joker dans Justice League de Zack Snyder, parlant de l ‘«évolution» du personnage qu’il a décrit pour la première fois dans Suicide Squad. Dans le film de quatre heures qui a finalement été présenté en première sur HBO Max jeudi, le Joker de Leto et Batman de Ben Affleck ont ​​finalement interagi dans une nouvelle scène tournée pour le Snyder Cut. Pour de nombreux fans, la scène a volé la vedette, déclenchant des appels à Leto et Affleck pour obtenir leur propre film Joker contre Batman.

Cet éloge que nous voyons entourant l’apparition de Leto dans le Snyder Cut est un contraste frappant avec les critiques que le personnage avait suscitées lorsqu’il était déjà apparu avec une grille et des tatouages ​​dans Suicide Squad. Parler de Ligue de justice sur The Late Show avec Stephen Colbert, Leto a expliqué ce que c’était que de revenir au rôle sous des visions créatives si radicalement différentes.

« Eh bien, je pense que c’est une évolution. Ils ont quelques années d’intervalle, et certainement des réalisateurs différents. Quand vous collaborez avec quelqu’un aussi, comme chaque invité que vous avez, cela fait ressortir un côté différent, ou une blague différente, ou un énergie différente. Et quand vous travaillez avec un réalisateur différent, vous faites ressortir différentes choses, ou ils font ressortir différentes choses en vous. Alors j’ai adoré travailler avec [Snyder], J’aime sa passion. Il en sait plus sur ce monde que presque n’importe qui. «

Leto parle également de ses réflexions sur Snyder et l’histoire derrière le film, et est juste ravi qu’on lui ait même demandé de revenir en tant que Joker dans le Snyder Cut, un geste que de nombreux fans de DC considèrent comme une « rédemption » pour Leto’s Joker.

« J’ai toujours aimé Zack Snyder, et je pense que l’histoire derrière ce Snyder Cut est vraiment une histoire pour les âges, comment ce qui s’est passé autour de lui n’a pas fini le premier film … Je sais que beaucoup de gens connaissent cette histoire. à propos de Zack et de sa profondeur, mais j’étais juste heureux de faire partie de son rêve, et se faire demander de jouer le Joker une deuxième fois était juste un régal. C’est l’un de ces rôles qui sont tout simplement incroyables. «

Dans l’interview, Jared Leto a également abordé la ligne emblématique «Nous vivons dans une société» qui est devenue virale après avoir été présentée dans le Justice League de Zack Snyder bande annonce. La ligne était quelque chose que Leto ad-libbed sur le plateau, et après qu’elle soit devenue si populaire, l’acteur a trouvé un moyen de l’utiliser pour aider les autres. Sur le site Web de son groupe, Leto vend des T-shirts brandissant la phrase populaire, et 50% des bénéfices seront reversés à l’American Foundation of Suicide Prevention. Leto porte la chemise dans le Dernier spectacle entretien.

Le temps nous dira si nous reverrons jamais Leto en tant que prince clown du crime pour la troisième fois, mais pour le moment, Justice League de Zack Snyder est en streaming sur HBO Max. Si vous voulez un T-shirt « Nous vivons dans une société », vous pouvez le trouver sur le site officiel de Thirty Seconds to Mars. Cette nouvelle nous vient de The Late Show avec Stephen Colbert.

