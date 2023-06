Supernatural Prequel The Winchesters ne parvient pas à trouver une nouvelle maison après l’annulation et ne continuera pas

Fans de Les Winchester ont vu le dernier espoir de la série continuer exorcisé vendredi alors que la quête pour trouver une nouvelle maison pour les annulés Surnaturel série préquelle. L’émission était l’une des nombreuses non renouvelées pour une nouvelle saison à The CW, mais au départ, on espérait qu’elle pourrait être vendue à un autre réseau ou streamer. Maintenant Jensen Ackles a confirmé que cela ne se produira pas dans un message remerciant les fans pour leur soutien à la série éphémère.





Les Winchester raconta l’histoire de John et Mary, les parents de Surnaturelest Dean et Sam Winchester. Alors que la série présentait évidemment une version plus jeune des personnages, Jensen Ackles a repris son rôle de doyen pour ouvrir et ajouter une narration à l’histoire ainsi que la production exécutive de l’émission. Bien qu’elle n’apporte pas le genre de chiffres d’audience qui l’auraient sauvée, la série n’a pas eu de mauvaises critiques et compte tenu de la base de fans de Surnaturel a construit une suite dédiée au cours de sa courte durée.

« À vous tous qui avez regardé, suivi et soutenu cette histoire, MERCI. Et à tous ceux qui ont donné vie à cette histoire… Je ne pourrais pas être plus fier de ce que nous avons fait ensemble. Mais comme on dit… le timing est primordial . Avec un changement massif de réseau couplé à une grève de l’industrie… welp… c’est un moment malheureux. Dormez bien cher @WinchestersOnCW… jusqu’à ce que nous nous revoyions. Quelque part sur la route.

Il a déjà été question d’une renaissance de Surnaturel, mais si cela se produira avec The CW réduisant sérieusement leur contenu scénarisé est quelque chose que seul le temps nous dira. Pour l’instant cependant, il semble que l’histoire de la famille Winchester sous toutes ses formes soit terminée.

Jensen Ackles sera de retour sur les écrans dans le cadre de The Boys.

Alors que Les Winchester n’aura pas la chance de jouer son plan de cinq saisons, Jensen Ackles reviendra sur les écrans dans une autre émission populaire; Prime Video Les garçons et il a récemment confirmé qu’il ferait une apparition dans la série dérivée de la série, Génération V. La nouvelle approche universitaire du monde des Supes devrait arriver plus tard cette année, et Ackles a déclaré :

« Soldier Boy apparaît un bref instant dans ce nouveau spin-off de The Boys. En fait, il y a quelques camées du vaisseau-mère qui entrent dans ce spin-off. Mon petit peu là-bas était fortement [improvised]. [Eric Kripke] et j’étais juste, comme, nous étions en train de cracher des idées et de travailler littéralement entre les prises et de proposer toute une variété de prises. »

Dans la série principale de Les garçons, un autre ancien de Supernatural vient à la fête sous la forme de Jeffrey Dean Morgan. Ayant été sur la liste des succès du créateur Eric Kripke pendant un certain temps, Morgan fera enfin ses débuts dans la quatrième saison de la série et cela pourrait signifier qu’une réunion à l’écran avec Ackles pourrait être sur les cartes.