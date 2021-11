James Corden s’adresse à la réaction des fans de BTS et dit que quelqu’un lui a dit qu’il espère qu’il meurt

Après la performance du groupe lors d’un sommet de l’ONU, Corden a plaisanté en disant qu’il s’agissait de « visiteurs assez inhabituels » et que la base de fans du groupe – ou l’armée BTS comme on les appelle – était entièrement composée de » filles de 15 ans « .

Et il s’est rapidement retrouvé du mauvais côté de l’armée BTS qui s’est attaquée à l’hôte à cause de ses commentaires.

Il a poursuivi en disant qu’il ne le pensait pas lorsqu’il a dit que les fans du groupe étaient tous des filles de 15 ans, ajoutant qu’il était en fait » l’un des plus grands fans de BTS sur la planète Terre « .

Corden s’est ensuite souvenu avoir dit à une co-star: « Quelqu’un vient de me dire qu’il espère que je mourrai aujourd’hui. »

Il a ensuite exprimé ses remords d’avoir bouleversé les fans de BTS, déclarant au groupe : « Nous vous aimons absolument et nous aimons toute l’armée.

Heureusement pour Corden, le groupe de K-pop a pris ses blagues avec bonne humeur et a déclaré qu’ils « appréciaient » ses excuses.

Les Gavin et Stacey La star, aux côtés d’acteurs du film musical tels que Camilla Cabello, Billy Porter et Idina Menzel, a décidé de se faire une nuisance publique en dansant dans des costumes clairement achetés en magasin sur « Let’s Get Loud » de Jennifer Lopez.