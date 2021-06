Tom Felton répond aux rumeurs d’amour d’Emma Watson dans une nouvelle interview

Tom Felton – oui, lui de la renommée de Draco Malfoy – a répondu aux rumeurs selon lesquelles lui et son compagnon



Harry Potter



la star Emma Watson avait quelque chose à faire pendant le tournage.

Eh bien, ‘répondu’ est un terme assez vague pour ce qui s’est réellement passé, parce que – comme il l’a dit lui-même – son ‘silence en dira long’.

Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, la romance imaginaire entre Drago et Hermione a longtemps été « expédiée » par ceux qui aiment le



Harry Potter



monde.

Pensez-y – Gryffondor et Serpentard, c’est comme un Roméo et Juliette des temps modernes. Mais est-ce déjà arrivé ?

Publicité



dix

Même Ron Weasley – Rupert Grint, dans la vraie vie – a dit dans le passé qu’il y avait « toujours quelque chose » entre les deux.

Crédit : Twitter



Maintenant, en parlant avec Entertainment Tonight, on a de nouveau posé la question à Tom, et cette fois, il a simplement fait une pause et a réfléchi à la façon dont il allait répondre pendant un moment.

C’est alors qu’il rit maladroitement, avant d’ajouter que son « silence en dira long ».

Publicité



dix

Bien sûr, ce n’est pas une confirmation directe, mais c’est probablement aussi proche que les fans vont l’obtenir.

Ensuite, il a ajouté diplomatiquement: « Nous sommes quelque chose, si cela a du sens? Nous sommes très proches depuis longtemps. Je l’adore. Je pense qu’elle est fantastique.

« J’espère qu’elle retournera le compliment. »

Crédit : PA



Publicité



dix

Felton a poursuivi: « En ce qui concerne le côté romantique, je pense que c’est un truc Serpentard / Gryffondor plutôt qu’un truc Tom et Emma.

« Je pense absolument au monde d’elle.

« Je pense que faire partie de ce dont nous avons tous fait partie, mais qu’elle soit la seule fille – certainement la plus jeune sur le plateau – à grandir avec ce avec quoi elle a dû grandir était incroyablement excitant.

« Tu vas me faire pleurer maintenant. Mais non, je pense qu’elle a une influence fantastique sur le monde. »

Publicité



dix

Le couple est resté proche même après la fin de la franchise il y a toutes ces années, et a même été photographié en vacances ensemble sur les réseaux sociaux.

Cependant, ils doivent remercier leur co-star pour certaines des rumeurs qui ont continué à circuler après toutes ces années.

Crédit : PA



Encore une fois, parlant à Entertainment Tonight, on a demandé à Grint s’il pourrait jamais voir Felton et Watson – Fltson, peut-être? N’est-ce pas ce que font les gens ? – ensemble, il a dit : « Ouais je pourrais.

Publicité



dix

« Il y avait toujours quelque chose. Il y avait une petite étincelle. »

Même s’ils ne sont pas ensemble pour le moment, ces rumeurs ne vont pas disparaître de sitôt.