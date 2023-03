Supernatural pourrait ne pas être complètement terminé

Cela fait presque trois ans que Surnaturel s’est terminé. L’une des plus longues séries de l’histoire de The CW s’est terminée en 2020 après 15 saisons et 327 épisodes qui racontaient les aventures des frères Sam (Jared Padalecki) et Dean (Jensen Ackles) Winchester, combattant des créatures, des monstres et des phénomènes surnaturels, se poursuivant l’œuvre de son père (Jeffrey Dean Morgan).





Pendant des années, la série a tenté de créer un héritage au-delà de l’émission principale, en essayant de lancer différentes retombées. Cependant, la grande majorité ne s’est pas concrétisée et est morte avec leur épisode pilote. Mais il semblerait que, finalement, la franchise ait trouvé le moyen de poursuivre son histoire en remontant le temps avec Les Winchesterune série préquelle qui suit les parents des protagonistes, John (Drake Rodger) et Mary (Meg Donnelly).

En fait, Les Winchester pourrait être le premier pas vers un retour de Surnaturel et une expansion beaucoup plus importante de la franchise, le showrunner Robbie Thompson a révélé à TVLine :

«Je n’avais aucun intérêt à bouleverser quoi que ce soit, faute d’une meilleure expression, passée, présente ou future de Supernatural. Nous ne sommes qu’à quelques années de, je vais l’appeler, le For-Now Finale, car, espérons-le, il y aura plus d’histoire sur la route.





L’histoire derrière Supernatural et les Winchesters

La CW

Dans Surnaturel, un mystérieux message téléphonique de leur père, qui a depuis longtemps quitté la maison familiale, conduit les frères Dean et Sam Winchester en Californie. Bien qu’ils ne le trouvent pas, ils découvrent son journal, dans lequel ils tentent de trouver des indices qui les aideront à détruire l’esprit maléfique qui, selon leur père, est responsable de la mort de leur mère dans d’étranges circonstances. Ils finissent par reprendre l’entreprise familiale, chasser des êtres surnaturels à travers le pays et, finalement, sauver le monde.

Les Winchester se déroule en 1972, et Dean Winchester est le narrateur principal de l’histoire qui commence après que Mary Campbell vient de perdre un proche, alors elle envisage de laisser la chasse derrière elle. Cependant, lorsque son père disparaît, elle doit faire équipe avec John Winchester pour découvrir ce qui se passe.

Initialement, la série a été créée par Eric Kripke, qui est maintenant derrière Les garçonsoù il a amené non seulement Jensen Ackles à jouer Soldier Boy, mais inclura désormais Jeffrey Dean Morgan dans sa quatrième saison dans un rôle mystérieux.