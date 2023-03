Sam Raimi dit qu’Evil Dead n’était pas le titre original de la franchise de films d’horreur

Le Evil Dead La franchise peut être considérée comme l’une des franchises d’horreur les plus réussies et les plus anciennes. Evil Deadcréé par Sam Raimia engendré plusieurs films depuis la sortie du premier film en 1981. De plus, une série dérivée intitulée Ash contre Evil Dead a également été publié en 2015 qui a duré jusqu’en 2018.





Bien que la franchise ait eu beaucoup de succès, Sam Raimi révèle qu’ils avaient un titre de travail différent avant de finalement opter pour Evil Dead. Le Evil Dead le créateur explique pourquoi il a dû le changer. Dans son interview avec Empire Magazine, il a expliqué,

« Le titre original du [original] film était « Le Livre des morts ». Mais l’agent de vente de films Irvin Shapiro a fait asseoir Rob, Bruce et moi et a dit: «Nous changeons le titre, les gars. L’espace publicitaire dans le journal est payé au centimètre près, gamin. Nous n’allons pas avoir un titre de cinq mots. « Mort » peut rester. Vous pouvez avoir un autre mot. Vous pouvez l’appeler ‘101% Dead’ ou ‘Evil Dead’.’ »

En entendant le titre, l’agent commercial a suggéré Evil Dead. Raimi n’était pas partant et pensait que ce n’était pas aussi bon que le titre original. Il n’était pas satisfait des changements, mais il a décidé de les accepter. Il a dit,

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je me suis dit : ‘Mais ce sont les deux pires titres que j’ai jamais entendus de ma vie ! ‘Evil Dead’ est nul ! Comment quelque chose peut-il être mauvais et mort ? Je pensais juste que c’était tellement stupide. « 101 % mort » ? J’ai pensé, ‘Je vais mourir en premier’. J’ai donc choisi le moindre des deux titres horribles. Mais maintenant j’ai commencé à l’aimer. C’est plutôt bon. »





Deux conditions que Sam Raimi avait pour Evil Dead Rise

Cinéma nouvelle ligne

Evil Dead devrait revenir sur grand écran le mois prochain avec Lee Cronin’s Evil Dead Rise. Dans sa précédente interview avec Empire Magazine, Cronin a partagé les deux conditions que Raimi avait pour le film. Il a dit à Empire Magazine,

« Assurez-vous qu’il y a un livre impliqué, et assurez-vous qu’il y a de bons Deadites. »

Le réalisateur a heureusement obligé comme une façon de montrer du respect à la Evil Dead créateur. Non seulement il a inclus Deadites, mais il y a plus de dialogue Deadite par rapport aux films précédents. Il a partagé,

« Ce que j’aime chez Evil Dead, c’est que ce ne sont pas seulement des zombies stupides. Ils parlent [and] raillerie. Il y a plus de dialogue Deadite que jamais auparavant. »

Evil Dead Rise devrait sortir le 23 avril.