L’acteur de Jurassic Park Sam Neill a un cancer

Sam Neill est un acteur avec une vaste expérience à Hollywood qui comprend la franchise emblématique de Jurassic Park. Il a actuellement un cancer et en parle !

Sam Neil

Sam Neil Il est reconnu dans le monde entier pour sa carrière à Hollywood où il a joué dans divers films, dont Omen III : Le Conflit Final, La chasse à Octobre rouge, EventHorizon, Homme bicentenaire et sûrement son rôle le plus célèbre tout au long de sa vie professionnelle, qui est celui du Dr Alan Grant dans la franchise parc jurassique. L’interprète de 75 ans est une figure très appréciée de l’industrie cinématographique.

Dans ce sens, Sam Neil a confirmé qu’il souffre d’un type de cancer qui peut devenir assez agressif avec ceux qui souffrent de cette maladie. En mars de l’année dernière, on lui a diagnostiqué un lymphome non hodgkinien et il avait peur de mourir des suites de cette maladie. Alors il a pensé qu’il devait faire quelque chose comme « commencer à écrire ». Dans le monde de la médecine, on sait que ce genre d’actions au milieu d’une maladie guérit.

Sam Neil Il a terminé un livre dans lequel il récapitule 50 ans de carrière professionnelle au sein de l’industrie cinématographique hollywoodienne, tout en racontant comment il passe ses journées aujourd’hui. L’interprète a révélé au Bbc que de cette façon il a trouvé une incitation à « passer la journée » pendant les épreuves que faire face à sa maladie signifiait pour cet homme talentueux.

Comment Sam Neill a-t-il découvert votre maladie ?

Lors d’une tournée de promotion Jurassic World : Dominion, l’interprète a remarqué des glandes bombées dans son cou, ce qui signifiait le début de la maladie qu’il a dû soigner par des séances de chimiothérapie pour lesquelles il a perdu ses cheveux et sa barbe. Dans ses mémoires, il fait référence à cette situation en disant que le reflet de son moi actuel renvoie une « vieil homme chauve et flétri ».

Sam Neil Il a souligné qu’il avait des jours « vraiment sombre » mais son intention est de surmonter ce moment car « il aime vivre » en plus de souligner que la bonne nouvelle dans ce contexte est « absolument passionnant ». Notons que l’acteur de parc jurassique Il est actuellement en rémission et ses tumeurs ont effectivement disparu, son pronostic est donc favorable par rapport à il y a un an.

Une autre bonne nouvelle dans votre vie ? L’acteur est sur le point de commencer le tournage d’un film en Australie avec Annette Bening et il est clair qu’il ne veut pas que les gens « être obsédé par le cancer » parce que la maladie « pas intéressé ». Cet homme, cet acteur, ce combattant, ne s’intéresse qu’à la chose la plus importante au monde : Vivre ! Depuis spoilers Nous lui souhaitons un plein rétablissement et que sa carrière continue de lui apporter de la joie.

